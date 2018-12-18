2018-12-18T11:46:40+03:00
Общество

В омской мэрии рассказали, на какие маршруты выйдут новые «Газели»

Они появятся на дорогах с 1 января [список]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: luidorbus.ruФото: luidorbus.ru
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В Омск недавно пришла первая часть микроавтобусов «Газель Некст». На дорогах города с нового года появятся 100 таких муниципальных маршруток. Пассажирское предприятие № 8 потратило на новые маршрутки около 368 миллионов рублей. «Газели» имеют специальные пандусы, чтобы инвалиды и мамы с колясками могли без труда зайти в автобус. Также у новых маршруток широкие двери и более просторный салон для инвалидных и детских колясок.

Маршрутки сразу оборудованы камерами видеонаблюдения. Всего в салоне машины их три – одна направлена на вход, другая в салон и третья работает как видеорегистратор.

Как рассказали в городском департаменте транспорта новые «Газели» выйдут на самые непопулярные маршруты с маленьким пассажиропотоком. Это будет сделано для экономии – на таких маршрутах пускать большие автобусы нерационально, рассказал «Комсомолке» директор ПАТП №8 Виталий Маслик:

- К нам сейчас поступило 28 новых «Газелей - Некст». До конца года мы ожидаем еще 72 микроавтобуса. Их планируют запустить на маршруты с низким пассажиропотоком. Почему это будет сделано – только из целей экономии, вы же знаете, что пускать большие автобусы на такие маршруты нецелесообразно. Они не будут окупаться. На данных маршрутах сейчас мало автобусов, поэтому мы запустим новые маршрутки туда. Мы не можем их пусть в центр города, там и так достаточно транспорта.

Новые «Газели» с первого января поедут по маршрутам:

№ 16 (пос. Рыбачий – Трикотажная фабрика);

№ 37 (пос. Солнечный – микрорайон Входной);

№ 88 (пос. Рыбачий – пос. Чукреевка);

№ 23 (пос. Чкаловский – ТЦ МЕГА);

Также возможно новые автобусы выйдут еще на два маршрута с небольшим пассажиропотоком:

№ 94 Микрорайон (Первокирпичный – Крупской);

№ 96 (Омский нефтеперерабатывающий завод – Крупской).

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