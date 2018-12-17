Новогодний праздник в коттеджном поселке «ПушкинЪ». Приглашаем всех желающих.

Отлично провести предновогодние выходные на свежем воздухе за городом можно на детской площадке. 23 декабря там произойдут настоящие чудеса. В 14:00 все желающие смогут получить море незабываемых впечатлений, которые участникам подарят организаторы и спонсоры новогодней ёлки!

Красивое украшение территории и продуманный сценарий мероприятия подарят новогоднее настроение, которое все так ждут. Каток и горка для активного отдыха, аниматоры, зона для фотосессий, множество сюрпризов и подарков – на ёлке в посёлке «ПушкинЪ» гости всех возрастов найдут себе развлечение.

Детей ожидают самые любимые новогодние забавы, игры, конкурсы и танцы. Ребята встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также помогут им починить волшебную почту, разобрать желания и найти пропавшие подарки. Не обойдется праздник и без других сказочных гостей.

Взрослые смогут приятно пообщаться, а при необходимости согреться и попить чай.

При этом вход абсолютно бесплатный.

Информация о местоположении поселка, схема проезда общественным и личным автотранспортом доступна по ссылке.

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