2018-12-14T09:13:24+03:00
Общество

Стало известно, какие дороги в Омске перекроют из-за Рождественского полумарафона

7 января в центре города перекроют ряд улиц [список]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба Сибирского международного марафонаФото: пресс-служба Сибирского международного марафона
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В Рождество, 7 января 2019 года, в Омске традиционно пройдет Рождественский полумарафон. Для участия в полумарафоне нужно пройти регистрацию на сайте. Пробежать можно будет 21,1 километр, 7 километров и 3,5 километра.

Старт для спортсменов будет дан в 13.00, однако торжественные мероприятия на Соборной площади начнутся уже в 12.00. Дороги в центре города и вовсе перекроют уже с семи утра, сообщили в департаменте транспорта. Так, с 07:00 до 17:00 будет перекрыто движение по Соборной площади.

С 12:00 до 16:00 будет ограничено движение:

- улица Ленина (от площади Победы до Соборной площади); - Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади);

- улица Ивана Алексеева (от набережной Тухачевского до Соборной площади);

- набережная Тухачевского (от улицы Интернациональной до Юбилейного моста);

- улица Таубе (от набережной Тухачевского до улицы Партизанской);

- улица Партизанская (от набережной Тухачевского до улицы Петра Некрасова);

- улица Спартаковская;

- улица Тарская (от улицы Спартаковской до улицы Ленина);

- улица Победы (от улицы Достоевского до улицы Таубе).

Омичей просят обратить внимание, что с 20:00 6 января и до 17:00 7 января 2019 года будет запрещена парковка транспорта по маршруту следования участников полумарафона.

Схема движения общественного транспорта 7 января с 07:00 до 17:00 также изменится.

- движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, далее — по улице Ленина;

- движение автобусов маршрутов № 500, № 503 в направлении поселка Амурский с моста имени 60 лет Победы будет направлено по улицам Фрунзе, Герцена, далее — по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения схем движения;

- движение автобусов маршрута № 62 будет организовано до остановочного пункта «Площадь Ленина»;

- движение автобусов маршрута № 386 в обоих направлениях будет организовано по улицам Орджоникидзе, Интернациональной, Гагарина.

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