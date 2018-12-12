В Омске стала известна цена проездных в транспорте на 2019 год

С 1 января 2019 года стоимость проездных билетов изменится для всех категорий горожан. Это связано с увеличением стоимости проезда с 22 рублей до 30 рублей. Решение о повышение уже приняли депутаты горсовета.

Стоимость школьных проездных билетов за счет льготы снизится с 415 до 400 рублей на полмесяца и с 830 до 800 рублей на месяц. Стоимость поездки для них с нового года составит 15 рублей – на 1 рубль дешевле, чем сейчас. При оплате наличными, кстати, льгота действовать не будет и придется заплатить полную стоимость билета – 30 рублей.

Для студентов и пенсионеров проезд также подешевеет, теперь поездка с льготой обойдется 18 рублей вместо 19. Деньги нужно будет класть на карту, которая действует три года со дня продажи. Количество поездок в пределах доступной суммы на карте – неограниченно.

Для омичей, которые не имеют никаких льгот, стоимость проезда, наоборот, увеличится. Безлимитный проездной билет сроком действия 15 дней подорожает на 15% и будет стоить 1050 рублей. Такой же проездной на месяц будет стоить уже 2100 рублей. Оплата билета наличными, напомним, обойдется пассажирам в 30 рублей!

При покупке проездных на 30 или 60 поездок, которые действуют 2 месяца, стоимость одной поездки уже будет стоить не 20 и 19 рублей как сейчас, а 25 рублей. Но такие проездные с нового года теряют смысл: проще зачислить на транспортную карту нужную пассажиру сумму.

ВОПРОС РЕБРОМ

По всем гражданским проездным можно будет сделать бесплатную пересадку?

Кстати, теперь по всем гражданским проездным можно будет сделать пересадку в течение 45 минут и заплатить за две поездки всего 25 рублей. Омичи также по-прежнему смогут приобрести электронный проездной, куда можно класть деньги, тогда стоимость поездок будет 25 рублей, а не 30, как по наличному расчету.

Транспортные карты «ОмКа» также продолжат действовать. В новом году также планируется ввести оплату по банковским картам и со смартфона. Проект стоимости проездных еще должен быть утвержден мэром города.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько будут стоить проездные для разных категорий пассажиров?*

- Студенты и пенсионеры: 18 рублей за поездку (нужную сумму пассажир сам зачисляет на специальную карту-кошелек);

- школьники (безлимит): 400 рублей на 15 дней и 800 рублей на 30 дней;

- гражданский проездной (безлимит): 1050 рублей на 15 дней и 2100 рублей на 30 дней;

- гражданский проездной на 30 или 60 поездок: 25 рублей за поездку.

* стоимость карточки от 50 до 100 рублей.