2018-12-12T10:54:04+03:00
Общество

В Омске стала известна цена проездных в транспорте на 2019 год

После повышения стоимости проезда до 30 рублей они подорожают
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске назвали стоимость проездных на 2019 годВ Омске назвали стоимость проездных на 2019 годФото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

С 1 января 2019 года стоимость проездных билетов изменится для всех категорий горожан. Это связано с увеличением стоимости проезда с 22 рублей до 30 рублей. Решение о повышение уже приняли депутаты горсовета.

Стоимость школьных проездных билетов за счет льготы снизится с 415 до 400 рублей на полмесяца и с 830 до 800 рублей на месяц. Стоимость поездки для них с нового года составит 15 рублей – на 1 рубль дешевле, чем сейчас. При оплате наличными, кстати, льгота действовать не будет и придется заплатить полную стоимость билета – 30 рублей.

Для студентов и пенсионеров проезд также подешевеет, теперь поездка с льготой обойдется 18 рублей вместо 19. Деньги нужно будет класть на карту, которая действует три года со дня продажи. Количество поездок в пределах доступной суммы на карте – неограниченно.

Для омичей, которые не имеют никаких льгот, стоимость проезда, наоборот, увеличится. Безлимитный проездной билет сроком действия 15 дней подорожает на 15% и будет стоить 1050 рублей. Такой же проездной на месяц будет стоить уже 2100 рублей. Оплата билета наличными, напомним, обойдется пассажирам в 30 рублей!

При покупке проездных на 30 или 60 поездок, которые действуют 2 месяца, стоимость одной поездки уже будет стоить не 20 и 19 рублей как сейчас, а 25 рублей. Но такие проездные с нового года теряют смысл: проще зачислить на транспортную карту нужную пассажиру сумму.

ВОПРОС РЕБРОМ

По всем гражданским проездным можно будет сделать бесплатную пересадку?

Кстати, теперь по всем гражданским проездным можно будет сделать пересадку в течение 45 минут и заплатить за две поездки всего 25 рублей. Омичи также по-прежнему смогут приобрести электронный проездной, куда можно класть деньги, тогда стоимость поездок будет 25 рублей, а не 30, как по наличному расчету.

Транспортные карты «ОмКа» также продолжат действовать. В новом году также планируется ввести оплату по банковским картам и со смартфона. Проект стоимости проездных еще должен быть утвержден мэром города.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько будут стоить проездные для разных категорий пассажиров?*

- Студенты и пенсионеры: 18 рублей за поездку (нужную сумму пассажир сам зачисляет на специальную карту-кошелек);

- школьники (безлимит): 400 рублей на 15 дней и 800 рублей на 30 дней;

- гражданский проездной (безлимит): 1050 рублей на 15 дней и 2100 рублей на 30 дней;

- гражданский проездной на 30 или 60 поездок: 25 рублей за поездку.

* стоимость карточки от 50 до 100 рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО: «Если увидите где продукцию «Алтайские продукты + 100 к здоровью», смело покупайте. Качество гарантируем»
На Новый год все места в санаториях и на турбазах Алтайского края уже забронированы, но летом на Алтае пройдет фестиваль в честь Года театра в России и 90-летия со дня рождения Василия Шукшина
Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились
Губернатор Кемеровской области, вместе с доктором слетавший к отшельнице и Героине повести Василия Пескова, на обратном пути дал интервью Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Новый тариф на вывоз мусора могут не принять
Сбежавшая омичка, у которой ребенок выпал из окна: Неважно, что обо мне думают люди - хочу вернуть детей
В Омске покупатель воровал продукты в магазине и прятал их у ребенка в коляске
Департамент транспорта ждет снижение пассажиропотока из-за оттока населения в Омске
В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства
На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета
Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум
В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом
Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора
Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство
В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов