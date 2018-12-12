Льготники с нового года станут платить за проезд в Омске меньше, чем сейчас

Шумиха вокруг грядущего увеличения верхней планки стоимости проезда в омских автобусах, троллейбусах и трамваях породила массу домыслов и пугающих слухов.

БОРЬБА С ЧЕРНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

Первое, на что стоит обратить внимание: есть два вида перевозчиков - по так называемым регулируемым и нерегулируемым тарифам. В первом случае это весь муниципальный транспорт и небольшой процент частников. Все они подчиняются решению городского совета и не имеют права взимать за проезд больше, чем обозначено решением депутатов. Вторые, а таких порядка 70% от всех перевозчиков, как следует из вида оказываемых ими услуг, не регулируются этим решением и могут назначать любую цену.

Второй важный момент - понятие максимальной стоимости, обозначенной в решении депутатов горсовета. То есть она не обязательно должна равняться 25 или 30 рублям. Могут быть варианты.

Так, стандартная цена проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае по регулируемому тарифу действительно составит 25 рублей при безналичной оплате любым способом - транспортной картой, банковской картой или с телефона посредством систем «Эппл пэй» и «Гугл пэй».

А вот при оплате наличными введена заградительная мера. Если вы отдаете деньги в руки водителю, то за разовую поездку придется выложить 30 рублей. Сделано это в целях борьбы с незаконным оборотом черной наличности. Следует отметить: решение это временное и просуществует, по-видимому, лишь до 1 июля 2019 года. Согласно Федеральному закону № 192 после этой даты наличный расчет без кассового аппарата на территории РФ станет невозможен. Всем без исключения перевозчикам придется перейти на безналичный платеж. Стоит уже сейчас привыкать к нововведениям, благо сегодня даже пенсии перечисляют на банковские карты.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СНИЗЯТ

Как следует из пояснений департамента транспорта администрации города Омска, с 1 января 2019 года стоимость проезда для льготных категорий граждан будет снижена. Так, пенсионеры и студенты станут платить за поездку 18 рублей вместо 19, а школьники - 15 вместо 16. Подешевеет и школьный безлимитный проездной: месячный - с 830 до 800 рублей, двухнедельный - с 415 до 400.

Снижение стоимости проезда для льготных категорий одобрила мэр города Оксана Фадина, исполнив поручение губернатора Омской области Александра Буркова. Глава региона предлагал администрации рассмотреть такую возможность.

На этом бонусы не заканчиваются. Теперь любой владелец электронного проездного билета, заплатив 25 рублей, сможет в течение 45 минут бесплатно осуществить пересадку на другой транспорт, работающий по регулируемому тарифу. К примеру, на любой из муниципальных.

РАЗУМНЫЙ КОМПРОМИСС

А вот безлимитный проездной на месяц после Нового года подорожает с 1 830 до 2 100 рублей. В департаменте транспорта поясняют: при старой цене фактическая средняя стоимость поездки по такому проездному составляет порядка 10 - 12 рублей, что в условиях, когда все подорожало, для муниципальных предприятий разорительно. При цене в 2 100 рублей она подрастет до 15, что все равно существенно дешевле стандартного тарифа, - и это разумный компромисс.

Администрация города руководствовалась принципом, исполнения которого добивается федеральное Министерство финансов: любые льготы должны быть адресными, предназначенными конкретным нуждающимся. Федеральные чиновники не без основания считают: бюджет не должен нести «нагрузку на популизм». Иначе эти «лишние» деньги в будущем просто изымут. Таким образом, получается, что те, кто ратует оставить стоимость проезда по 22 рубля для всех, заставляют бюджет, а значит и налогоплательщиков, выложить ни много ни мало миллиард рублей разницы. В том числе и за тех, кто в состоянии без проблем отдать за поездку ее полную стоимость. Другое дело - пенсионеры, школьники и все те, кто действительно нуждается в социальной поддержке. Однако в погоне за популярностью многие ораторы об этом даже не вспомнили.

В заключение стоит отметить, что в новый год Омск вступит с существенно обновленным муниципальным автобусным парком. 100 новеньких автобусов средней вместимости уже колесят по улицам, а до 31 декабря на маршруты выйдут еще 20 машин большого класса и 100 малого, оснащенных для перевозки маломобильных групп населения. Такого обновления не было более 10 лет.

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Мы разделяем обеспокоенность мэрии Омска в вопросах пассажирских перевозок. Но я хочу подчеркнуть: льготы для пенсионеров, школьников, студентов должны быть предусмотрены.

ОФИЦИАЛЬНО

«Размер субсидий увеличивается»

Директор департамента транспорта мэрии Александр ВЯЛКОВ:

- На сегодняшний день администрация Омска приняла решение, которое было рекомендовано губернатором Омской области Александром Бурковым, - адресно предоставлять льготы тем категориям граждан, которые в них нуждаются. Таким образом, при общем увеличении стоимости проезда до 25 рублей школьники будут платить 15 рублей, пенсионеры и студенты - по 18 рублей. Сам размер льготы увеличивается.