Омичей на Новый год ждет много интересного

В мэрии анонсировали программу новогодних праздников. В целом она состоит из 60 творческих проектов, которые будут реализованы во всех округах города, в том числе и на отдаленных территориях. Главными общегородскими станут 8 праздничных событий.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

До 25 декабря в Омске работает Сказочная почта Деда Мороза, организованная омскими муниципальными библиотеками. Самые интересные и необычные письма ребят будут отмечены призами, которые авторы посланий смогут получить в дни новогодних каникул из рук Деда Мороза.

Официальным стартом новогодних торжеств станет 2-й слет Дедов Морозов - он пройдет 15 декабря в сквере им. Дзержинского. Начало конкурсной программы в 16.00.

В этом году главные герои должны привести с собой Снегурочку и группу поддержки, а также прибыть на необычном средстве передвижения. За выполнение этих требований претендентам на звание лучшего начислят дополнительные баллы. Для юных омичей будут организованы 60 елок мэра.

В «Галерке» состоятся 40 новогодних представлений, еще 20 - в муниципальных учреждениях культуры. Сценарии всех праздников уже готовы - идут репетиции.

В самых популярных скверах и парках зальют горки и установят снежные городки. Фото: Пресс-служба омской мэрии

КВЕСТ-ШОУ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

Усадьба Деда Мороза разместится в городском музее «Искусство Омска» (ул. Партизанская, 5а, литера «М) на территории Омской крепости. Ее торжественное открытие пройдет 23 декабря в 11.00.

Здесь Дед Мороз будет приветствовать юных омичей с 23 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Встречи с добрым волшебником в 11.00 и 15.00. Вход в Усадьбу - по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в администрациях округов.

- Принять участие в новогоднем квест-шоу «Ледниковый период в Омске» сможет каждый ребенок, - сообщила начальник отдела дополнительного образования детей, искусств и культурно-досуговой деятельности департамента культуры мэрии Майя Карымова. - Проявив смекалку, находчивость и выполнив задания квеста, дети помогут главному герою «Ледникового периода» Скрату найти волшебный орех. Что спрятано в этом орехе, ребята узнают, скатившись с «Ледяной горки» вместе со Снеговиками, смастерив новогоднюю игрушку в «Ледяной мастерской» и открыв формулу волшебства в «Ледяной лаборатории». Также можно будет загадать заветное новогоднее желание, попав внутрь «Сказочной елки», согреться на «Ледниковой дискотеке» и посмотреть мультфильм «Ледниковый период» в «Ледниковом кинозале».

И если ребята справятся с проказами и шалостями героев - миньонов, которые будут их преследовать во время путешествия по Усадьбе, - то встретятся с Дедом Морозом и вместе с ним зажгут новогоднюю елку.

Кстати, пока дети будут путешествовать по сказочным лабиринтам Усадьбы Деда Мороза, родители смогут посидеть в «Ледяном кафе» (теплом и уютном) и посетить музейную выставку «Арт-разморозка».

ОМИЧЕЙ БУДУТ ПОЗДРАВЛЯТЬ ПРЯМО НА ОСТАНОВКАХ

Торжественное открытие главных городских елок пройдет 28 декабря в 17.00 в парке им. 30-летия ВЛКСМ и 29 декабря в 17.00 в Омской крепости. В новогодних программах на этих площадках будут задействованы более 150 артистов. В департаменте культуры администрации Омска уверены: интересно и весело будет всем, кто решит посетить эти масштабные мероприятия. А в городском музее «Искусство Омска» будет работать Усадьба Деда Мороза. Она откроет свои двери 23 декабря. Для гостей сказочного лесного волшебника готовят сказочные постановки. Спектакли будут проходить дважды в день.

- Мы ожидаем, что в Усадьбе побывают в дни школьных каникул около 2,5 тысячи ребят. Также в этом году впервые в нашем городе будет реализован интерактивный проект «Праздник на колесах». С 26 по 30 декабря с 17.00 до 19.00 на городские улицы отправится новогодний пассажирский автобус, украшенный яркой иллюминацией. Он проедет по всем главным маршрутам города, будет останавливаться, из него будут выходить Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои и поздравлять омичей с Новым годом прямо на остановочных пунктах, - рассказал заместитель директора департамента культуры администрации Омска Олег Федоренко.

В новогодних гуляньях будут задействованы более 150 артистов. Фото: Пресс-служба омской мэрии

Активная подготовка к новогодним мероприятиям идет сейчас и в омских парках.

- В этом году мы своими силами оборудуем 3 больших открытых катка. Один в парке им. 30-летия ВЛКСМ, второй - в Советском парке, третий на ул. Бударина, - сообщил директор муниципального предприятия Омска «Парк им. 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. - Они будут открыты не позднее

15 декабря. Кроме того, мы открываем в наших парках 2 аттракциона «Тюбинг-кросс». Еще один праздничный сюрприз - «Хаски-парк» в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Здесь можно будет поиграть и погулять с собаками породы хаски. А в перспективе планируем открыть на базе этой площадки школу юного кинолога и центр канис-терапии.

Будут в омских парках и горки. К примеру, в парке им. 30-летия ВЛКСМ можно будет покататься с большой горки - высотой 6 метров, спуском 21 метр и ледяной дорожкой 40 -

50 метров. Есть горка чуть поменьше - 2,5 метра со спуском 7 метров и протяженностью выката 20 метров - она уже готова.

Что касается главной городской елки, то по традиции всех желающих ждет большой праздник непосредственно в новогоднюю ночь в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Праздничная программа продлится с 0.00 31 декабря до 3.00 1 января. После представления во все районы города омичей развезет муниципальный транспорт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

22 декабря в сквере Дружбы народов пройдет новогоднее мероприятие «Елка дружбы». Национально-культурные объединения познакомят омичей и гостей города с новогодними традициями своих народов, представят национальные угощения, творческие номера, стилизованные спортивные состязания. Впервые праздник развернется на территории всего сквера, а концертные номера будут демонстрировать со сцены, монтаж которой производится по поручению мэра Омска Оксаны Фадиной.

КСТАТИ

90% горожан верят в чудеса

Омичи готовы участвовать в создании новогодней атмосферы. Такой вывод можно сделать по итогам опроса, проведенного Клубом активных омичей по инициативе департамента общественных отношений мэрии. Оказалось, более 90% респондентов верят в чудеса. Члены клуба считают, что большие елки, яркие представления, масштабные мероприятия - это только часть новогодней программы. А вторая часть зависит от нас, ведь новогоднее настроение города создаем мы сами. Итоги опроса показали: 48% омичей готовы украсить окно, подъезд, дом. Поставить елку во дворе, построить горку, залить каток выразили желание 21% принявших участие в голосовании. 12,7% поучаствуют в благотворительных акциях, более 8% - во флешмобах.