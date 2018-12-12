2018-12-12T09:36:39+03:00
Общество

Омич пожаловался на охранников бара, сломавших ему ногу

По версии потерпевшего, на него напали, когда он заступился за девушку
Анна МИКУЛА
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Омский художник заявил, что на него напали охранники бара, когда он заступился за девушку.Омский художник заявил, что на него напали охранники бара, когда он заступился за девушку.
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- Сын появился дома только в 10 утра, он был весь окровавленный! Как выяснилось, его избили из-за того, что он заступился за девушку! Его избили так, что друзьям пришлось буквально отскребать его от снега! - Тревогу забила мама известного в Омске граффитиста, который попросил не называть его имени. Мы будем называть его Алексей.

«Комсомолка» попыталась разобраться в случившемся, пообщавшись с непосредственными участниками конфликта. Но ни сама девушка, за честь которой сражался художник, ни его друзья, которые были на месте, не захотели рассказывать о случившемся. Из рассказа самого потерпевшего тоже не все до конца ясно.

- Были с другом и нашими девушками в баре «Свое место», - вспоминает Алексей. - Шел шестой час утра, мы уже собирались уходить. Я буквально на минуту вышел из зала, а, когда вернулся - вижу - мою спутницу зажал в угол какой-то неизвестный мне молодой человек. Он был в форме заведения - я так понял работает мойщиком или официантом. Вел он себя оскорбительно. Я, конечно, выпивал до этого и был возмущен, поэтому начал разговаривать с ним на повышенных тонах. Он пожаловался охранникам, что я на него нападаю - хотя я вообще никогда не дрался, не такой я человек. Но они схватили меня за куртку, выволокли во дворик Камергерского переулка, где нет камер и избили. Причем напали со спины. Били по ногам, а, когда обернулся, получил удар по лицу. После этого я потерял сознание.

Молодой человек вызвал на место «скорую» и полицейских, а его друг снял результат побоев на фото. По его словам сотрудники бара рассказали стражам порядка, что он упал сам. Медики увезли его в больницу, где Алексею диагностировали перелом голени и ушибы. Также есть подозрение на сотрясение мозга.

В полиции начали проверку этого инцидента. Потерпевший требует найти и наказать по закону нападавших на него людей. По словам Алексея, он боится, что дело замнут, а хулиганов не найдут, сославшись на то, что они были временными работниками увеселительного заведения. Тем временем, выяснилось, что сотрудник бара, пристававший к его девушке, уже был с ней знаком раньше. Но говорить, кто это, избитый художник почему-то пока отказывается. Хотя он мог бы, как минимум, назвать имена своих коллег, напавших на Алексея.

Получить оперативный комментарий от представителей бара «Свое место», которым владеет известный омский предприниматель Виктор Скуратов, пока не получилось. Мы готовы предоставить им слово.

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