2018-12-12T07:02:07+03:00
Происшествия

В Омске ночью произошел взрыв газа в пятиэтажке

По предварительным данным, пострадала квартира на четвертом этаже [обновляется]
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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ЧП случилось в ночь на 12 декабря в хрущевке на 7-й Линии в Октябрьском округе. По предварительным данным, в одной из квартир на четвертом этаже рванул бытовой газ.

- Сегодня в 04.37 по омскому времени в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области поступило сообщение о хлопке бытового газа на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома, расположенного в Октябрьском округе города Омска, - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. - Согласно оперативной информации имеются нарушения конструкции здания, возник пожар в квартире на четвертом этаже.

Всех жильцов дома удалось оперативно эвакутровать. Сотрудники МЧС спасли 11 человек - шестерых вывели из задымленного помещения, пятерых - спустили по автолестнице. Самостоятельно успели выбраться на улицу еще 48 человек. На месте работают 52 спасателя и 12 машин, также задействованы представители других экстренных служб и полицейские. Пострадавших нет.

Ночь в Омске выдалась особенно холодной, поэтому месту происшествия от мэрии подогнали автобус для обогрева людей временно оставшихся без крыши над головой.

- Предварительная причина - хлопок газовоздушной смеси, однако сила воздействия, по счастью, оказалась минимальной: в квартире, где все произошло, частично разрушились гипсокартонные перегородки и выбило окна. Несущие стены дома, перекрытия и балки не поврнждены, рассказали в пресс-службе омской мэрии. - В данный момент часть жильцов отправилась к родственникам и знакомым, часть размещена в школе № 56. После окончания обследования дома жители квартир, незатронутых происшествием, смогут вернуться в свои квартиры. Остальным при необходимости будут предоставлены варианты размещения.

С открытым огнем удалось справиться в 5.24, пожар потушили в 7.35. Тем временем, региональная прокуратура уже начала проверку случившегося.

Фото? пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Фото? пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

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