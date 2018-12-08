Жительницу Омской области лечили от остеохондроза, а она умерла от рака

19 октября жительнице Москаленок Алле Аланиязовой исполнился 41 год, 29 октября они с мужем отметили 24-ю годовщину со дня свадьбы. По трагическому стечению обстоятельств, именно в это время женщина почувствовала себя нехорошо. Впрочем, все жалобы сводились к боли в шее и голове. Не слишком надеясь на квалификацию местных врачей, супруг повез ее сразу в частную клинику Омска. Там после МРТ заверили - волноваться особо нечего, у женщины банальный остеохондроз.

Женщина легла в Москаленскую ЦРБ, где ей начали делать прописанные уколы. Но за 10 дней такого лечения ей не только не стало лучше, состояние резко ухудшилось.

- Когда она ложилась в больницу, пришла в палату своими ногами, - сокрушается ее супруг Владимир Аланиязов. - Потом у нее началась постоянная тошнота, боли только усилились - приступ за приступом просто начались. Утром в палату захожу - чуть от страха за нее не умер - Аллочку просто выгибает всю на кровати. Я понял, что с ней что-то ужасное происходит. Чуть ли не на коленях начал умолять нашего терапевта попросить помощи из города. Они все откладывали - завтра, потом еще через день. В отчаянии я позвонил на горячую линию областного минздрава. Буквально на следующий день приехал врач из города. Сначала увидел, в каком состоянии Алла, и сказал срочно собираться в Омск. Я кинулся за жены вещами, чтобы на своей машине ее в Омск везти. Но они снова созвонились с завотделением неврологии из Областной больницы. Та запретила везти к ним Аллу. Мол, она, если менингитом болеет, им там весь этаж заразит. Взяли анализы во вторник, а результаты были готовы только в четверг. Драгоценное время уходило, мы с тещей все эти дни просто с ума сходили.

Алле Аланиязовой был 41 год.Фото: Личный архив

Диагноз «герпесный менингит» подтвердился. Но и после того, как стало понятно, что пациентка находится в тяжелом состоянии, женщину не госпитализировали в ОКБ. Вместо этого ее мужа заставили искать «Ацикловир» в ампулах. Владимир объехал все аптеки в Москаленках, но о нужном лекарстве там и не слышали. Найти спасительный препарат удалось только в городе. И только к вечеру на десятый день пациентке, наконец, начали ставить лекарство.

- На следующий день ее перевезли в общую палату Областной больницы, - вспоминает Владимир. - Тогда она еще видела и слышала меня, понимала, о чем я с ней говорю. Мы с ее мамой приходили дважды в день - помыть, накормить. Потом теща звонит: «Вова, ты, наверное, не приезжай сегодня, не надо... ». Я понял - что-то случилось. Захожу, а моя девочка просто, как овощ лежит. (Рыдает) Ее парализовало, она не видела уже и не слышала. А лечила ее совсем молодая врач. Почему такую тяжелую пациентку, не передали более опытным специалистам, я не знаю. Тогда не хотел конфликтовать, боялся, что они еще хуже Аллочке сделают - мы ведь от них полностью зависели. Но тут уже не выдержал, говорю: «Что вы что с человеком сделали?! Она же умирает на глазах!» Врач тогда толком ничего не объяснила. Я заметил, что у жены отек живот и обращал на это внимание медиков. Но от меня только отмахивались - мол, рассосется.

В панике Владимир начал писать во все инстанции - с последней надеждой на то, что жене еще помогут, - даже в администрацию президента РФ. Оттуда письмо направили в региональное правительство, там спустили в областной минздрав. Но из этого ведомства так и не ответили. Еще через несколько дней Аллу Аланиязову перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственного дыхания. Родным оставалось надеяться только на чудо, потому что никакой информации, что происходит с их любимым человеком, в больнице не давали.

Фото: личный архивФото: Анна МИКУЛА

Фото: личный архивФото: Анна МИКУЛА

- Мы с тещей объехали, наверное, все церкви в Омске, - сквозь слезы рассказывает Владимир. - Молились, чтобы Аллу спасли. В реанимацию нас не пускали. А утром мне позвонила лечащий врач и так буднично сказала: «Ваша жена умерла 22.30». Когда я на следующий день приехал забирать тело, заявила: «А знаете, что у нее, оказывается, рак желудка был в четвертой стадии». Получается, мою жену два месяца просто промучили и этот диагноз поставили только после вскрытия?

В заключении из морга записано, что смерть пациентки наступила из-за отека мозга - это последствия герпесного менингита. Также у нее обнаружили уже неоперабельную опухоль. Убитый горем муж умершей уверен: если бы ей вовремя поставили правильный диагноз, а не лечили 10 дней от остеохондроза, его любимая женщина сейчас была бы жива. Он обратился с заявлением в прокуратуру и следственный комитет. Также Владимир создал петицию, в которой просит помочь разобраться в ситуации и найти виновных в смерти его супруги. под ней уже подписались 1,5 тысячи человек.

Региональный минздрав, тем временем, начал собственную проверку случившегося. На трагедию отреагировали и в Областной клинической больнице.

- Понимая Вашу боль, хотим все же отметить, что для лечения Вашей супруги делалось все возможное. Специально для консультирования Вашей супруги в центральную районную больницу выезжал врач-невролог БУЗОО ОКБ. Срочный перевод пациентки в БУЗОО ОКБ не был сразу осуществлен из-за установленного в центральной районной больнице инфекционного заболевания и по причине отсутствия инфекционного отделения и врачей-инфекционистов в БУЗОО ОКБ, - отметили в своем обращении представители администрации ОКБ. - Во время стационарного лечения в БУЗОО ОКБ проводилось лечение и дополнительное обследование органов и систем, выявившее неизлечимое заболевание в конечной фазе развития, при которой никакие методы лечения не смогут спасти жизнь пациентке. В лечении вашей супруги принимали активное участие сотрудники кафедр, специалисты различных специальностей, в том числе и клинического онкологического диспансера.

«Космомолка» готова предоставить слово и руководству Москаленской центральной районной больницы, терапевта которой Владимир Аланиязов также обвиняет в халатности.