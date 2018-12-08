2018-12-11T08:28:32+03:00
Общество

Драматург, чья постановка идет в омском ТОП-театре Нателы Полежаевой, написал открытое письмо в ее защиту

Тем временем, на бывшую сноху экс-губернатора региона и предпринимательницу завели уголовное дело
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Накануне интернет облетело видео задержания директора санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой. На записи видно, как омскую предпринимательницу и бывшую сноху экс-губернатора Леонида Полежаева практически волоком ппо снегу тащат двое крепких мужчин. Как выяснилось, эта история тянется уже давно - судебные приставы приглашают женщину на допрос уже давно, но, по версии силовиков, она просто не являлась по повестке и умышленно затягивала процесс.

Не менее эпичным оказался и выход Нателы Олеговны после разговора с приставами. Теперь она отказывалась уже покидать кабинет отдела судебных приставов, и ее пришлось выносить на улице на стуле.

Сама бизнесвумен даже грозилась объявить голодовку, заявив, что ее преследуют по политическим мотивам. В пресс-службе регионального УФССП версия совершенно другая: Полежаева накопила многомиллионные долги по зарплате перед сотрудниками «Рассвета». Люди не видели денег уже около года. За уклонение от исполнения решения суда - который постановил с долгами рассчитаться - на Полежаеву завели уголовное дело.

Тем временем, известно, что предпринимательница занимается благотворительной деятельностью, помогает в реабилитации инвалидов, также на ее средства существует «ТОП-театр». Как раз его сотрудники в первую очередь обеспокоены своей дальнейшей судьбой в случае, если что-то произойдет с владелицей театра.

В «Комсомолку» обратился драматург Игорь Косицын, постановка по произведению которого идет сейчас в ТОП-театре. Он считает, что на Полежаеву объявили травлю по политическим мотивам. По мнению Косицына, Нателе Олеговне надо дать возможность реструктурировать долг - то есть, выплатить его постепенно.

- В 2016-м директор ТОП-театра познакомилась с комедией «Каникулы президента». «Это про нас, про сибиряков!» – сказала Натела Полежаева. Спустя год спектакль был поставлен, - пишет в своем обращении Игорь Косицын. - Сегодня и Натела Полежаева, и сам театр находятся под угрозой закрытия. «Каникулы президента» написаны по мотивам текстов журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова. Реакция российских театров на пьесу была на удивление схожей: «А в администрации президента знают? А разве можно писать рядом слова "комедия" и "президент"?» – и так далее. Авторы показывали отзывы Н. Коляды, Н. Чиндяйкина, других известных режиссеров – с прежним результатом. Не стала исключением и реакция родного минкульта, где драматургам предложили с ТОП-театром не сотрудничать. На вопрос «почему?» – ответили: «А если очернят светлый образ? Что тогда?» В результате, за последние десять лет на постановку «Каникул президента» отважился единственный в стране театр. Спектакль получился задорным, талантливым. И светлый образ не очернили. Зал был полон. Представление пришлось по душе и юным, и более зрелым зрителям. Аплодировали стоя. Очевидно, в благодарность за этот единственный в нашей стране спектакль о президенте России пару дней назад крепкие молодцы волокли по ледяному омскому тротуару директора ТОП-театра в присутственное место. С налогами у них там проблемы. Остается понять, что же это за нездоровая атмосфера сложилась в Омске, позволяющая так бесчеловечно обращаться с известным городу человеком - главврачом центра реабилитации, директором театра? P. S. Для интересующихся: в администрации президента о нашей пьесе «Каникулы президента» знают. Читали.

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