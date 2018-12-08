В Омске погибла еще одна беременная женщина

Очередная трагедия с роженицей произошла в БСПМ-1. Туда привезли омичку на 19 неделе беременности. По словам родных, пациентке становилось все хуже, но на просьбы ее матери сделать аборт, врачи только разводили руками - решиться на такую процедуру они могут только с согласия самой женщины.

- До 10-ти недель беременность протекала отлично, после открылась рвота, - рассказывает сестра пациентки. - Сначала ссылались на токсикоз, но затем поставили ЖКБ (камни в желчном). За месяц с 10 по 14 неделю беременности она потеряла 6-7кг в весе, но в стационаре они этого не замечали и говорили: «С ребенком и с ней все хорошо, многие рожают с камнями». Под капельницей у нее отказали конечности. Она попросила медсестру пригласить врача, на что та ответила: «Лежи, врачи не могут над тобой стоять. Позже позову».

Потом беременной стало резко хуже. Теперь врачи уже не рискнули делать кесарево сечение даже ради спасения пациентки. Женщина настолько ослабла, что просто не пережила бы хирургическое вмешательство. До последнего ждали, когда ее состоящие хоть немного стабилизируется. Но делать все-таки пришлось.

- 14 ноября сестра была уже без сознания. Врач сказал, что ее ночью с 13 на 14-е прокесарили, она тяжелая. Не исключено, что она тогда уже была мертва и работал аппарат искусственной вентиляции легких, и кесарево они сделали уже для показухи - что, мол, спасали ее, - подозревает родственница погибшей. - 15 ноября в 8.00 сообщили, что она умерла 14-го в 22.00. В морге при их больнице написали: «отек головного мозга, полинейропатия».

Убитая смертью единственной дочери мать написала заявление в Следственный комитет с просьбой провести тщательную проверку случившегося. Сестра умершей рассказала о трагедии в социальных сетях - девушка переживает, что случившееся могут замять.

Впрочем, прямо под ее постом нашлись медики, которые прокомментировали происшедшее со своей точки зрения.

- А теперь давайте рассуждать логически. Наверняка, врачи изначально предлагали аборт по медицинским показаниям. Но желание женщины иметь детей никто не в силах сломить, - пытается объяснить одна из подписчиц. - Если женщина решила выносить ребенка, до нее сам Господь Бог не достучится. Как все происходит на практике: доктор поясняет, что вынашивание невозможно, и это повлечет за собой такие-то последствия. Женщина надеется на лучшее. Вдруг она, именно она, попадет в процент счастливиц, которым удалось. Но статистика - вещь беспощадная. Просьбы матери в счет не идут. Это решает только сама женщина. Итог: у нее отказал организм. Умерла. Кто виновен? Медики? Медики, которые изначально предупреждали, которые делали, что могли, хотя беременность нельзя было вынашивать? Они насильно должны были заставить женщину идти на аборт? А когда уже она поняла, что к чему, было слишком поздно.

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