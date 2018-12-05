С начала зимы с улиц Омска вывезено 73 тысячи кубов снега

С начала сезона с территории города вывезено 73 тысячи 702 кубометра снега. Это почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Если и дальше все пойдет такими темпами, к концу зимы на снежных полигонах города можно будет выстроить пирамиду Хеопса.

На данный момент в Омске функционируют 6 официальных площадок под складирование снега: по одной в каждом округе и две - в Центральном. Накануне специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства пригласили журналистов на один из полигонов ЦАО, чтобы рассказать и показать, как происходит процесс складирования снега.

- Снежная свалка по улице 10 лет Октября, 194 работает в дневную и ночную смены, так как вывоз с городских улиц организован круглосуточно, - рассказал начальник дорожной службы дорожно-эксплуатационного участка Центрального округа управления дорожного хозяйства и благоустройства Вячеслав Вдовин. - Днем работают порядка восьми единиц техники - это ЗИЛы и КамАЗы, ночью больше - 12 машин. С начала этого сезона собственными силами мы вывезли 17,5 тысячи кубометров снега. Также принимаем снег от частных лиц, которые должны сначала приобрести талон в управлении дорожного хозяйства и благоустройства или в ДЭУ. Стоимость приемки одного кубометра на данный момент составляет 70 рублей. Услуга пользуется спросом. В этом сезоне только после последнего снегопада частными лицами в Центральном округе было вывезено порядка 150 - 200 кубометров снега.

С размещением снега на полигонах проблем не возникает - места достаточно. Бульдозер выравнивает его и тщательно уплотняет. Так, по опыту прошлых лет, только полигон на улице 10 лет Октября площадью 17,5 тысячи квадратных метров может вместить порядка 90 тысяч кубометров снега. И это еще не самая большая площадка в городе.

Все данные о количестве убранного с городских магистралей снега фиксируются в специальном журнале в тот момент, когда самосвал въезжает на территорию снежной свалки. Объем кузова дежурный специалист определяет по номеру машины, они разные - вместимостью от 6 до 13,6 кубометра. Также в ведомость заносится информация о времени прибытия машины на полигон, фамилия водителя и государственный номер самосвала. Если снег привезли от частного лица - водитель отдает талон. Всего на данный момент частными лицами приобретено талонов на вывоз 3 тысяч 270 кубических метров снега.

КСТАТИ

Впервые на уборку вывели 484 машин

Для устранения последствий серьезных снегопадов омские дорожники готовы использовать сверхресурс. Так было и на минувшей неделе, когда за сутки на дороги города выпала недельная норма осадков, на работу были выведены 484 единицы спецтехники, из них 223 - в ночное время, обычно общее количество не превышало 484 машин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городских округах активизирована работа по контролю за уборкой снега хозяйствующими субъектами. Соответствующие уведомления выдаются предпринимателям, жителям индивидуальных домов, ведется работа с управляющими компаниями и ТСЖ, которые также обязаны поддерживать порядок во дворах. Специалисты напоминают: в случае несоблюдения Правил благоустройства нарушителям грозит штраф. Для физических лиц штрафы составляют от 1 000 до 5 000, для должностных - от 5 000 до 20 000, для юридических лиц - от 10 000 до 100 000 рублей.