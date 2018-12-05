2018-12-07T08:27:00+03:00
Общество

В праздники пройдет фестиваль Дедов Морозов и устроят гонки на упряжках

Появилась онлайн-карта новогодних мероприятий в городе
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежегодно в преддверии главного зимнего праздника творческие коллективы города и комитеты территориального общественного самоуправления предлагают омичам новые праздничные программы. Чтобы картина была наиболее полной, мэрия на сайте омск.рф традиционно представляет омичам интерактивную карту новогодних мероприятий.

Наглядный формат карты, где каждое из мероприятий имеет свою метку, полюбился горожанам. Вот уже несколько лет все главные городские праздники (День города, День Победы, Новый год) не обходятся без интерактивного представления на портале мэрии. Информация своевременно актуализируется и является наиболее точной.

В декабре и январе омичей по традиции ждут окружные мероприятия, культурно-спортивные события, а также открытие главной городской елки в парке им. 30-летия ВЛКСМ и елки в Омской крепости - везде вход свободный.

Новинка этого года - новогодние утренники и познавательные программы государственных и муниципальных музеев и учреждений культуры. Онлайн-карта содержит цены на билеты, а также контакты организаторов мероприятий.

Самый большой удельный вес у праздников микрорайонов - их запланировано более 70. Они проводятся силами активистов с привлечением известных творческих коллективов и общественных организаций. Так, КТОС «Нефтяник» организует гонки на собачьих упряжках, в городке Водников пройдет конкурс национальных Дедов Морозов, в КТОСе «Мирный» жителей ждет беспроигрышная лотерея, а в Амурском-2 ребят встретит контактный зоопарк.

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