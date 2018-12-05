2018-12-07T08:23:46+03:00
Общество

В парке запустили новые карусели

Их покупка обошлась бюджету в миллион рублей.
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В парке им. 30-летия ВЛКСМ состоялся тестовый запуск новой карусели. Конструкцию испытали на прочность, отрегулировали параметры движения.

Аукцион на поставку двух новых аттракционов «Бублик-кросс» по цене 587,4 тысячи рублей каждый выиграла пензенская компания ООО «Техно».

Как рассказали в департаменте имущественных отношений мэрии, карусели привезли в Омск в конце минувшей недели. В течение выходных дней специалисты подготовили площадку для установки конструкции у главного входа в парк им. 30-летия ВЛКСМ со стороны улицы Б. Хмельницкого, подвели электричество и установили ограждение. Сегодня в ходе тестового запуска аттракцион испытали на прочность, отрегулировали скорость вращения.

- Аттракцион представляет собой конструкцию с вращающимися по кругу «ватрушками», - рассказал директор предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин. - Прокатиться на новой карусели смогут взрослые и дети от 3 лет в сопровождении родителей.

Второй «Бублик-кросс» будет в ближайшее время установлен в Советском парке.

В профильном департаменте отметили: это первые зимние аттракционы, приобретенные муниципальным предприятием. Напомним: летом 2018 года впервые за последние 15 лет для главного городского парка были приобретены две новые механизированные карусели «Вальс» и «Драконы» стоимостью по 5 миллионов рублей каждая. Сейчас в мэрии разрабатывают концепцию развития городских скверов и парков.

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