2018-12-06T08:10:11+03:00
Звезды

В музее им. М.А.Врубеля откроется выставка художников Омска XX века (из коллекции ОТП Банка)

Впервые омичи увидели собрание полотен омских живописцев 18 лет назад.
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Первые приобретения в корпоративную коллекцию ОТП Банка были сделаны в начале девяностых, а к началу двухтысячных она насчитывала уже около 400 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства более 70 омских авторов.

При всем многообразии тем пейзаж неизменно оставался в омском искусстве одним из главных. Этот жанр представлен именами художников нескольких поколений. Скромная по характеру природа Омской области нашла отражение в работах А. Н. Либерова, А. Б. Сапожникова, В. И. Бичевого и других.

Результатом путешествий по стране стали пейзажи И. Я. Сивохина, С. К. Белова, пейзажные композиции на темы древних городов Суздаля и Тобольска – у Е. В. Гурова, Е. Д. Дорохова и Н. Н. Молодцова. Сам город получил авторскую интерпретацию в полотнах Г. П. Кичигина, С. Е. Сочивко и многих других.

Особое место в коллекции заняли произведения художников-шестидесятников и художников 1990-х годов.

Большинство работ омских художников вы сможете посмотреть с 12 декабря 2018 по 20 января 2019 года по адресу: ул. Ленина, 3, (Врубелевский корпус), Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

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