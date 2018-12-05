Елочные базары 2018 в Омске: где купить елку на Новый год и сколько стоит

В преддверии новогодних праздников в доме каждого омича появится главное украшение – елка. Мы собрали адреса всех елочных базаров 2018 в Омске, где можно купить елки, пихты и сосны для создания атмосферы праздника. Некоторые торговые точки уже открыты, остальные же откроются к середине декабря. Планируется, что в нашем городе откроется 139 елочных базаров.

Минимальная стоимость сосны составит 350 рублей, пихты - 500 рублей. В этом году ожидается продать не менее 36 тысяч деревьев.

Кировский административный округ

Бульвар Архитекторов, дом 5 и дом 7, корпус 1, ООТ "Поворотная" (нечетная сторона)

Бульвар Заречный, дом 3

Бульвар Зеленый, дом 9, корпус 3 и 2; дом 9Б

Лесной проезд, дом 11

Проспект Комарова, дом 27, корпус 1 и дом 31Б Социальный рынок

Улица 12 Декабря, дом 104; дом 64 и дом 115 ТК «Алладин»

Улица 22 Декабря, дом 30

Улица 2-я Нагорная, дом 1А

Улица 2-я Солнечная, дом 28

Улица 3-я Любинская, дом 5 и дом 7

Улица 70 лет Октября, дом 14, корпус 1; дом 18; дом 20; дом 9

Улица Бетховена, дом 18; дом 30 и дом 22, корпус 1 «Кировский рынок»

Улица Ватутина, дом 11Б, дом 7В и дом 7В

Улица Дианова, дом 1; дом 2; дом 3, корпус 1 ТК «Лето»; дом 7, корпус 1; остановка "Улица Дианова" (четная сторона); дом 24, корпус 2 ТК «Любимый» и дом 14 АТ Маркет

Улица Дмитриева, дом 15, корпус 1 и 5; дом 15, корпус 4

Улица Комкова, дом 2 и дом 2, корпус 1

Улица Конева, дом 32, корпус 4 ТК «Талисма»

Улица Крупской, дом 6

Улица Лисицкого, дом 3, корпус 1 и дом 5

Улица Лукашевича, дом 14, корпус 4; дом 27 и дом 10В ТК «Магистраль»

Улица Мельничная, дом 126А

Улица Перелета, дом 2; дом 8, корпус 1 и дом 18

Улица Путилова, дом 7

Улица Степанца, дом 2 и дом 6В

Улица Фугенфирова, дом 10

Ленинский административный округ

Улица Ак. Павлова, дом 27 ТК «Севан»

Проспект Сибирский, дом 7

Улица 10-я Чередовая, дом 26 и дом 26, корпус 2

Улица 19-я Марьяновская, дом 41

Улица 1-я Красной Звезды, дом 27

Улица 6-я Станционная, дом 2, корпус 3; дом 3; дом 2, корп. 2 ТК «Пароплаза» и дом 2, корп. 3 ТЦ «АТ-Маркет»

Улица Воровского, дом 114

Улица Вострецова, д. 1 Центр торговли «Новый»

Улица Гашека, дом 5, корпус 2; дом 3 ТК «Сибирячка» ООО «Сибирячка» и дом 14 ТК «Брег» ООО «Брег»

Улица Гуртьева, дом 19 и дом 22

Улица Д. Бедного, дом 69

Улица Жуковского, дом 31, корпус 3

Улица Карбышева, дом 26; дом 39 и дом 9

Улица Котельникова, дом 12

Улица 1-я Красной Звезды, д. 27 ООО «Мир»

Улица Крыловская, дом 23

Улица Марченко, дом 3 идом 9

Улица Молодогвардейская, дом 47, корпус 6

Улица Моторная, дом 5 ТК «На Моторной»

Улица Рождественского, дом 7 и дом 6 МУП города Омска «Муниципальные рынки» филиал «Ленинский» и дом 6/1 ТК «Находка»

Улица Серова, дом 13 и дом 19А ТК «Октябрь» ООО «Орион»

Улица Шакурова, д. 8/2 ТК «Арбат»

Октябрьский административный округ

Проспект Космический, дом 14А; дом 14Б корпус 5; дом 26А; дом 17Б (ТЦ «Октябрьский») и дом 52 (ТК «Октябрьский»)

Улица 2-я Военная, дом 36

Улица 4-я Транспортная, дом 40А, ООТ "Магазин "Фиалка" (четная сторона)

Улица 75-й Гвардейской бригады, дом 18 и дом 1г (ТК «Новый»)

Улица Ипподромная, дом 29 (ТК «Хитрый рынок»)

Улица Кирова, дом 10; дом 16, корпус 3; дом 20 и дом 49/1(ТЯК «Панорама-Центр»)

Улица Крутогорская, дом 17

Улица Масленникова, дом 185

Улица Рощинская, дом 1(ТК «Роща»)

Советский административный округ

Улица 2 Дачная, дом 4 Гостинично-оздоровительный комплекс

Улица 20 Партсъезда, дом 35 МУП г. Омска «Муниципальные рынки», филиал «Советский»

Переулок Башенный, дом 2

Улица Заозерная, дом 11/1, ООО «Первомайский торговый комплекс»

Проспект Королева, дом 8

Проспект Комсомольский, дом 4В

Проспект Менделеева, дом 13

Проспект Мира, дом 12; дом 169; дом 51; дом 96 и дом 71а Универсальный рынок «Забайкальский» ООО «Империал -2000»

Улица Бархатовой, дом 9

Улица Нефтезаводская, дом 21

Улица Химиков, дом 32

Центральный административный округ

Улица 21-я Амурская 6А/1

Улица 10 лет Октября, дом 109 и дом 175

Улица 4-я Челюскинцев, дом 115 и 66 Социальный рынок

Улица Багратиона, дом 1, корпус 1 и дом 2

Улица Гусарова, дом 33 МУП г. Омска «Муниципальные рынки», филиал «Центральный»

Улица Декабристов, дом 155

Улица Красный Путь, дом 26А

Улица Маяковского, дом 50А

Улица Пушкина, дом 59 ООО «Казачъя слобода»

Улица Н.М. Ядринцева, дом 24