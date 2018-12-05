В Омске стартовали продажи кроссовера Geely Atlas

Омичам в этом смысле повезло: Автотехцентр «Антикор-Сервис» - официальный дилер марки GEELY в Омске - включен в перечень продавцов умного кроссовера.

Geely Atlas называют флагманом фирменной линейки и главной моделью бренда в нашей стране. Много лет над созданием этой модели работали специалисты из разных стран мира - и в результате получился комфортный, надежный, стильный и мощный автомобиль.

Geely Atlas - машина «с интеллектом», во внешнем облике и каждой детали которой воплощены умные технологии. Над дизайном модели разработчики трудились около 5 лет. В одном из интервью ресурсу «Автостат» вице-президент Geely по дизайну Питер Хорбери (в прошлом - дазайнер Volvo, Aston Martin Land Rover) отметил, что креативная группа постоянно работает над обновлением электронной начинки модели. А его внешний вид, согласно замыслу, должен сразу говорить о характере и статусе - «чтобы металл стал чем-то одушевленным». И команде дизайнеров действительно удалось персонифицировать машину, сделать ее визуально элегантной, легкой и динамичной. Фирменный стиль прослеживается и в линиях кузова, и в эргономике деталей, и в декоративных нюансах, делающих его узнаваемым в потоке других машин. Эффектный и запоминающийся внешний вид кроссовера позволяет ему гармонично вписываться и в загородный пейзаж, и в урбанистическую картину современного мегаполиса.

Неизменно выигрышный аргумент в описании преимуществ - облегченный кузов из высокопрочной стали. В конструкции кузова Geely Atlas применен высококачественный сплав, обладающий повышенной устойчивостью к деформациям и эксплуатационной надежностью. Это позволило значительно уменьшить вес автомобиля и обеспечить максимальный уровень безопасности пассажиров. В результате комплексных испытаний по оценке защиты пассажиров от фронтальных, боковых и задних ударов кузов Geely Atlas получил 5 звезд безопасности по методике C-NCAP.

И в целом все элементы и опции в конструкции этого кроссовера заточены прежде всего на безопасность водителя и пассажиров. Начиная с подушек безопасности. Двойные передние и боковые подушки безопасности имеют высокочувствительные сенсоры, обеспечивающие защиту от травм в случае столкновения или переворота.

В комплексе электронных бодигардов - ультразвуковые передние и задние датчики, определяющие дистанцию до препятствия, а также камера заднего вида для простой и безопасной парковки. Специалисты уверяют, что даже совсем неопытный водитель легко справится с парковкой Geely Atlas.

Если владельцу этого кроссовера предстоит путешествие по холмистой местности или плоскогорью, в помощь ему система управляемого спуска, которая позволяет машине двигаться под наклоном с минимальной скоростью 4 км/ч. И система удержания автомобиля при подъеме, благодаря которой можно начинать плавное движение в гору без применения стояночного тормоза. Кстати, автомобиль оснащен электрическим стояночным тормозом Bosch, который позволяет стартовать и останавливаться с меньшими усилиями и более плавно.

Многофункциональный 7-дюймовый дисплей на приборной панели - инновационная система, позволяющая водителю концентрировать внимание на дороге. Он расположен прямо перед глазами водителя. На жидкокристаллической панели в высоком разрешении отображаются настройки системы навигации, текстовые сообщения и сведения о вызовах, а также сервисные напоминания, карты, подсказки системы навигации и многое другое.

Говоря о технических характеристиках кроссовера, стоит отметить, что в ассортименте Geely Atlas два варианта современных и надежных бензиновых двигателя стандарта Евро-5: объемом 2,0 л и 2,4 л, мощностью 139 л. с. и 149 л. с. соответственно. Комплектации с 2-литровым мотором предлагаются с механической коробкой передач, остальные комплектации оснащаются 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. 6-ступенчатая коробка передач заметно облегчает управление транспортным средством и делает процесс вождения еще более комфортным. Благодаря простому управлению и низкому расходу топлива снижается интенсивность движения, а водитель лучше контролирует автомобиль. Ну а опционный полный привод с муфтой Borg Warner выгодно отличает Atlas на фоне его конкурентов по классу.

В качестве дополнительных бонусов для владельца - целый набор слагаемых комфорта. Вместительный багажник - багажное отделение Geely Atlas может быть значительно увеличено за счет трансформации заднего ряда сидений. Удобные сиденья с подогревом имеют 6 регулировок. Раздельный климат-контроль позволяет пассажирам контролировать температуру воздуха в салоне. Мультимедийная система с функцией голосового управления быстро распознает голос и оперативно реагирует на запросы. Через эту систему можно управлять музыкой, кондиционером, навигационной системой и видеокамерой. К ней можно подключить мобильный телефон. Во всех комплектациях есть разъемы USB и AUX, позволяющие воспроизводить аудио с большинства современных носителей. Также есть Bluetooth-интерфейс - для подключения мобильных устройств и система громкой связи Bluetooth hands-free. И это далеко не все, что составляет комплекс многофункционального и всестороннего апгрейда этого современного кроссовера.

Стартовая цена автомобиля - 1 049 990 рублей.

Уже сегодня можно записаться и пройти тест-драйв умного кроссовера Geely Atlas в автосалонах «Антикор-Сервис» по адресам: ул. Мельничная, 134 и ул. Маршала Жукова, 111.

Подробности по телефону - (3812) 55-95-95.

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