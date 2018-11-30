2018-12-04T13:05:17+03:00
Общество

Стипендии мэра получили 48 юных дарований

Ребят отметили за победы в различных творческих конкурсах.
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Награды детям лично вручили глава города Оксана Фадина и спикер горсовета Владимир Корбут. Фото: Пресс-служба мэрии ОмскаНаграды детям лично вручили глава города Оксана Фадина и спикер горсовета Владимир Корбут. Фото: Пресс-служба мэрии Омска
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В Омском музее изобразительных искусств им.М. А. Врубеля состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий 48 юным омичам, которые успешно представляли наш город на международных, всероссийских, региональных творческих конкурсах и фестивалях.

По итогам 2017/18 учебного года наибольшее число стипендиатов обучаются в детской школе искусств № 2 им. А. А. Цыганкова. На 2-м месте школа № 6 им.Е. Ф. Светланова. Премией мэра отмечены ребята, чьи имена уже знает омская публика. Это Элина Кузьмова, Полина Погребняк, Василина Пушкарева, Камилла Фазмутдинова, Михаил и Ольга Чеботовы и Алиса Шикина. За 2017/18 учебный год эти юные дарования становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов - таких как конкурс исполнителей польской музыки им. Я. Э. Щепановской, конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды», конкурс искусств «Золотая Сибирь» и многих других.

Кстати, накануне стало известно, что еще одна учащаяся ДШИ № 6 - Софья Кириллова - получила в подарок от благотворительного фонда Владимира Спивакова скрипку.

Всего именными стипендиями мэра были награждены 48 юных дарований.

Сегодня в Омске большой запрос на дополнительное образование именно в школах искусств и художественных школах. На данный момент на территории города работают 25 учебных заведений данной направленности, где занимаются 12,5 тысячи детей.

- Талантливые дети, занимающиеся в детских школах искусств и дворцах культуры, - это настоящее достояние Омска, та творческая элита, чьи награды на конкурсах, фестивалях и выставках приносят ему славу. Сегодня администрацией города создаются все необходимые условия для выявления, поддержки и творческого развития одаренных детей, признания их высоких достижений в области культуры и искусства, - отметил в ходе церемонии директор департамента культуры Владимир Шалак.

КСТАТИ

Победа омичей на международном фестивале

Учащиеся омской детской школы искусств № 17 одержали победу на Международном фестивале детского творчества «Белорусские встречи», который накануне завершился в Минске. Победу в номинации «Народно-сценический танец» одержал хореографический коллектив «Ритманс», в номинации «Солист» лауреатом I степени признана Анастасия Марченко, лауреатом II степени - Дарья Лыжина. Преподаватели детской школы искусств № 17 Ксения Истомина, Вероника Непомнящих и Виктория Петрова награждены благодарственными письмами за профессиональную подготовку воспитанников.

В Международном фестивале детского творчества «Белорусские встречи», который ежегодно проводится с целью культурного обмена, в этом году приняли участие свыше 500 дарований из России, Белоруссии и Китая.

КОМПЕТЕНТНО

«Я горжусь нашей молодежью!»

Мэр Омска Оксана ФАДИНА:

- Они дают нам возможность чувствовать. Взрослые люди порой слишком увлекаются своими житейскими заботами и даже не видят, что сегодня в городе Омске уже наступила зима. Как она прекрасна. И только в нотах, только кистью можно это передать - благодаря нашим детям. Слушая их, видя их, наблюдая за ними, я горжусь тем, что в городе есть талантливая молодежь, которая действительно позволит сохранить мир, созидать красивое будущее, сохранять и приумножать те ценности, ради которых мы все это делаем.

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