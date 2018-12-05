Электронные социальные сервисы доступны и удобны

ЦИФРОВОЙ УРОВЕНЬ

Фонд социального страхования занимается страхованием граждан на случай временной нетрудоспособности, пособиями по материнству, реабилитацией людей, получивших травмы на производстве, обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, обеспечением путевками на санаторно-курортное лечение. Вся эта работа в последние годы переходит на «цифровые рельсы» - многие сервисы, которые есть в Фонде, жители области получают в электронном виде, что существенно упрощает работу и ускоряет получение выплат.

- В отделении Фонда работают сервисы «Личный кабинет застрахованного», «Социальный навигатор» - сообщил управляющий Омским региональным отделением ФСС РФ Александр Лось. – Реализован проект «прямые выплаты» социального обеспечения с приоритетным перечислением денежных средств на карту «Мир», электронные талоны для проезда по железной дороге. 75% страхователей сдают нам отчетность в электронном виде. Для облегчения контакта со страхователями и застрахованными, в том числе по экстерриториальному признаку, создан клиентский центр, в котором оказано более 15 000 услуг. Внедрена система SMS-информирования работодателей.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК: БЫСТРО И ПРОСТО

Актуальным для омичей стал сервис «электронный листок нетрудоспособности».

На сегодняшний день область входит в двадцатку регионов с наилучшими показателями по этому сервису: оформлено более 55000 листков нетрудоспособности.

Проект ЭЛН – не единственный, который представлен в регионе в цифре. Заместитель управляющего Омского регионального отделения Фонда Владимир Кузнецов представил новые электронные сервисы Фонда – «Социальный навигатор», «Открытый контракт», голосовой электронный помощник на базе универсального голосового сервиса Яндекса «Алиса».

«Социальный навигатор» - это бесплатное приложение для смартфонов.

Информация в приложении разделена на тематические блоки: о Фонде, материнстве, льготниках, временной нетрудоспособности, несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, выплатах при утрате близкого человека, социальных пособиях.

Здесь также можно найти адреса ближайших отделений Фонда и построить оптимальный маршрут до выбранного отделения.

Через «Социальный навигатор» можно отправить свое обращение к сотрудникам Фонда соцстрахования, которое будет обработано в кратчайшие сроки.

Благодаря сервису – «Открытый контракт» любой человек может принять участие в контроле за гозакупками ФСС России и его региональных отделений. С помощью этого сервиса можно отследить все закупки Фонда с максимальной ценой контракта больше одного миллиона рублей.

Этот сервис дает возможность свободного бесплатного доступа к просмотру информации по закупкам Фонда, в том числе на этапах до осуществления закупки.

Преимущества электронных сервисов очевидны. Поэтому Омское отделение Фонда социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям Омска и Омской области.

В завершении встречи участники «круглого стола» отметили продуктивную работу регионального отделения Фонда. Оценили социальную важность решаемых задач, влияющих на качество предоставляемых государственных услуг.