В День матери омичам рассказали о гарантиях бесплатной медицинской помощи будущим родителям

Среди многочисленных праздников в нашей стране особое место занимает День матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Символом этого праздника считаются плюшевый медведь и цветы незабудки.

В этот день звучат слова благодарности всем матерям и беременным женщинам, ведь День матери – тёплый и сердечный праздник, посвящённый самому дорогому и близкому человеку.

Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и непременно услышите: «Моя мама!». Для своих детей мама неизменно становится идеалом доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя: любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. А здоровая мама и здоровый ребенок – это огромное счастье не только для семьи, но и для общества в целом.

В нашем государстве создана целая система мер, направленных на охрану материнства и детства, среди которых и обязательное медицинское страхование (ОМС), которое позволяет будущим мамам и папам, беременным женщинам, роженицам и родильницам, новорожденным, детям других возрастов получать бесплатную медицинскую помощь, включающую в себя диагностику, лечение, профилактику и реабилитацию.

Страховая медицинская организация ООО "Капитал МС" (ранее – ООО «РГС-Медицина») обеспечивает оказание бесплатной медицинской помощи по полисам ОМС своим застрахованным во многих регионах РФ, в т.ч. в Омской области. Более 55% жителей Омской области, застрахованных в филиале, приходится на детей и женщин детородного возраста. Филиал не только оплачивает и контролирует медицинскую помощь, оказанную женщинам и детям, но и проводит информационную работу с населением о важности профилактических мероприятий и здорового образа жизни. Не для кого из нас не секрет, что болезнь легче предупредить, чем лечить, у здоровой матери и отца, которые ведут здоровый образ жизни и ответственно подходят к подготовке стать родителями, шанс родить здорового ребенка значительно выше.

Именно поэтому в очередной раз страховые представители филиала совместно с БУЗОО «Клинический родильный дом №6» организовали и провели 25 ноября акцию, посвященную "Дню матери". Родильный дом № 6 — единственный родильный дом на Левобережье. Каждый год здесь появляются на свет 3,5 – 4 тысячи маленьких омичей. В системе региональной службы родовспоможения он входит в число лечебных учреждений самого высокого — третьего уровня. Здесь оказывают даже высокотехнологичную медицинскую помощь беременным и роженицам, в том числе женщинам с серьёзными патологиями: артериальными гипертензиями, заболеваниями почек и т.д.

В преддверии праздника врачами-экспертами страховой компании (страховыми представителями 3 уровня) совместно с врачами Родильного дома №6 был разработан информационный материал об ответственном материнстве и отцовстве, подготовлен информационный материал о страховых представителях, о диспансеризации, о правах в системе ОМС, подарки молодым мамочкам, находящимся в настоящее время в родильном доме.

В поздравлении пациенток родильного дома и их малышей приняли участие почетные гости родильного дома - мэр города Оксана Николаевна Фадина, заместитель Министра здравоохранения Омской области Богданова Ольга Николаевна.

Фадина Оксана Николаевна осмотрела оборудование в палатах и медицинских кабинетах, пообщалась с пациентками, поздравила их с праздником и вручила жительница Омска и Омской области подарки от муниципалитета, от родильного дома и страховой компании.

В поздравлении женщин приняли участие Глава Кировской администрации Горбачев Андрей Юрьевич, Начальник отдела ЗАГС Кировского округа Омска Степанова Елена Николаевна, а также Главный врач БУЗОО «КРД №6» Сергей Иванович Блауман и Директор филиала ООО «Капитал МС» в Омской области Елена Геннадьевна Сальникова.

В ходе акции страховые представители филиала вместе с символом праздника – плюшевым медведем, поздравляли женщин на территории, прилегающей к родильному дому №6, БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова» и БУЗОО «ГК БСМП №1».

С населением проводилась информационная работа о важности профилактики, о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, о порядке прохождения диспансеризации, о работе института страховых представителей.

«Подготовка к материнству и отцовству – ответственность каждой пары!»

Комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков при реализации репродуктивной функции конкретной пары называется прегравидарной подготовкой (ПП). Данная подготовка нужна обоим будущим родителям, поскольку и мужчина, и женщина в равной мере обеспечивают эмбрион генетическим материалом и совместно несут ответственность за здоровье будущего ребенка.

Главная задача ПП – исправить имеющиеся нарушения здоровья родителей для того, чтобы к моменту наступления беременности родители были в наилучшем состоянии здоровья и в полной психологической готовности.

Как и любая профилактика, ПП гораздо эффективнее, чем лечение осложнений и реабилитация после неудачного исхода беременности. Тем не менее, доля пар, прошедших ПП, не превышает 4 % по причине недостаточной осведомленности будущих родителей о важности и пользе подобных мероприятий.

Первичное обследование целесообразно провести не менее, чем за 3 месяца до предполагаемого зачатия.

Базовый объем ПП* включает в себя следующее:

1. Общий осмотр с обязательным определением индекса массы тела (ИМТ), коэффициента объем талии/объем бедер.

2. Осмотр женщины акушером-гинекологом, оценка влагалищной микрофлоры и цитологических мазков, исследование методом ПЦР на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Консультация уролога-андролога для мужчины.

3. Общий анализ крови. Определение группы крови и резус-фактора (при отрицательном резус-факторе крови необходимо уточнить резус-принадлежность партнера). Определение сывороточных антител к бледной трепонеме, ВИЧ, гепатитам, специфических иммуноглобулинов к краснухе, кори, ветряной оспе (если ранее не было прививки) и др. исследования по медицинским показаниям.

4. УЗИ органов малого таза (19-21 день цикла) и молочных желез (5-11 день цикла). Маммография пациенткам старше 35 лет.

5. Консультация стоматолога, ЛОРа для выявления и лечения очагов хронической инфекции.

6. Консультация психолога или психотерапевта для пары, имеющей в анамнезе перинатальные потери или случаи рождения ребенка с серьезными нарушениями здоровья.

7. Прегравидарная вакцинация (корь, краснуха, ветряная оспа) не менее чем за 3 месяца до зачатия (по показаниям).

8. Важным моментом является коррекция питания и модификация образа жизни обоих будущих родителей. Отказ от вредных привычек, рациональное питание, снижение массы тела не менее важны, чем выявление и лечение хронических заболеваний. Прием витаминно-микроэлементных комплексов, содержащих йод, фолаты, витамин Д. Не следует забывать и о вредном влиянии производственных факторов на способность к зачатию.

Пройти обследование и получить консультации врачей можно в рамках первичной медико-санитарной помощи в поликлинике по месту жительства, в женской консультации и/или в перинатальных центрах по полису ОМС.

Согласно действующему законодательству РФ в рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляются профилактические медицинские осмотры женщин, направленные на раннее выявление гинекологических заболеваний, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, подбор методов контрацепции, преконцепционную и прегравидарную подготовку. При этом, медицинские показания для проведения тех или иных медицинских вмешательств в рамках прегравидарной подготовки должны быть определены лечащим врачом.

При проведении профилактических осмотров женщин осуществляются цитологический скрининг на наличие атипических клеток шейки матки, маммография, УЗИ органов малого таза.

Если после прочтения данной статьи у Вас остались вопросы, то Вы можете их задать страховым представителям страховой компании «Капитал МС» по телефону контакт-центра 8-800-550-81-02 или по телефону, указанному на Вашем полисе ОМС

Страховые представители на бесплатной для вас основе окажут консультационные услуги, защитят ваши права и помогут в решении спорных ситуаций между медицинскими учреждениями и пациентом.

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