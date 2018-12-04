2018-12-04T11:06:35+03:00
Общество

В омском минздраве не нашли запись разговора с диспетчером «скорой», которую мать сгоревших детей обвинила в хамстве

Сибирячка настаивает: если бы после звонков в «03» врачи поторопились, вынесенных из огня сыновей можно было бы спасти
Анна МИКУЛА
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Фото: СУСК РФ по Омской областиФото: СУСК РФ по Омской области
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Напомним, страшная трагедия, которая потрясла все село Октябрьское. Беда пришла в одну из местных многодетных семей. Поздно вечером загорелся частный дом. Глава семейства Вадим Калашницын проснулся, когда котельная уже была охвачена заревом. Мужчина только успел разбудить и вытолкнуть в окно свою супругу. Потом побежал в комнату к детям. Вход уже был отрезан огнем. Отец схватил среднего сына и успел передать его супруге на улицу, потом вернулся за оставшимися мальчиками. Но, сделав несколько вдохов в задымленном помещении, он потерял сознание.

По сути дела, муж и двое сыновей оказались запертыми в огненной ловушке пока Екатерина Дубровина в панике металась возле окон. На крики выбежали соседи из второй половины дома. Они первым делом начали звонить пожарным и в «скорую».

По заверению соседки Хатия Кремневой, один из детей еще был жив и хрипел, когда его вытащили спасатели. Но, по ее уверению, медики ехали на вызов 1,5 часа, а, когда обеспокоенные люди начали снова и снова звонить с просьбами о помощи, диспетчер «скорой» обматерила их. Когда же фельдшер добралась до места, малыш уже скончался.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в областной минздрав. Там нас сразу заверили, что «скорая» приехала гораздо быстрее - по их подсчетам за 13 минут. Пообещали также прослушать и запись разговора диспетчера, принимавшей в ту ночь вызовы. Но, как ни странно аудио пропало.

- Как выяснилось, записи нет. Она ведется только в городе, в районах - не всегда, - пояснила официальный представитель областного минздрава Светлана Оспенникова. - После этого случая там будут записывать все разговоры звонков, поступающих на «скорую». Но я лично поговорила с диспетчером. Сотрудница пояснила, что звонок был только один - от нетрезвого мужчины, который вел себя агрессивно и это как раз он выражался нецензурной бранью в ее адрес. Но мы списываем это на эмоциональное состояние человека.

Тем временем, убитая горем мать уверена, что ее сыновей и мужа еще можно было бы спасти, если бы медики были расторопнее или хотя бы по телефону объяснили, как оказать первую помощь ее близким. Женщина намерена подавать заявление в прокуратуру.

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Накануне в селе Октябрьское были, наверное, самые страшные за всю его историю похороны - прощались с молодым соседом Вадимом Калашницыным и двоими его сыновьями. Отец погиб, пытаясь спасти из горящего дома своих детей. (Далее...)

Следователи работают на месте пожара в Омской области, где погибли отец и двое детей.

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