С виновника пожара в омском общежитии, где погибли 5 человек, требуют 8 млн рублей

Этой трагедии в поселке Новоомском могло и не произойти. 23-летнего студента Омского аграрно-технологического колледжа Андрея Долгополова отчислили за неуспеваемость. По закону, он должен был освободить комнату в общежитии при учебном заведении. Но руководство сжалилось над бывшим детдомовцем и позволило ему еще какое-то время пожить там.

«Сирота» продолжил веселую жизнь с постоянными пьянками. В ту страшную ночь он вернулся с одной из них. Уже под утро нетрезвый Долгополов решил подкрепиться. Включил плитку, когда она накалилась, забыл поставить сковороду и плеснул масло прямо на электроприбор. Тот вспыхнул, как факел. Вместо того, чтобы тушить пожар парень лег спать.

Остальные 150 жильцов, которые находились в этом корпусе общежития, поздно заметили беду. Люди в полутьме от дыма и сумерек в панике начали выскакивать в коридор. 90 человек смогли выбраться на улицу сами, еще 60 спасли приехавшие на вызов сотрудники МЧС. 36-летняя мама Жанар С., а также ее 12-летняя дочь Камила Б. и 14-летний сын Жаслан Б. так и остались лежать в своих кроватях. Потом прямо в одеялах их тела вынесут на улицу спасатели. Также трагически это происшествие закончилось для двух женщин из соседней комнаты - 44-летней Елены К. и 23-летней Татьяны Г. Последняя успела вынести на улицу своего новорожденного ребенка. Потом побежала за теплыми вещами и уже не вышла обратно. Все эти люди скончались от острого отравления угарным газом. В общей сложности пожар тушили три часа.

Самого виновника трагедии спасли соседи. Он надышался дымом, и провел какое-то время в коме в реанимации, но все-таки остался жив.

Его судили и признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили в 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Сейчас Долгополов уже отбывает наказание, но его будут судить еще по одному уголовному делу - теперь уже за причинение материального ущерба.

- В результате этого в комнате произошел пожар, продукты горения которого распространились по всему 4-му этажу общежития, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В результате неосторожных действий виновника пожара было повреждено и уничтожено имущество не только образовательного учреждения, но и граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила более 8 млн рублей. Вину в совершении преступления молодой человек не признал.

Напомним, что ранее судили директора производственно-коммерческой фирмы «Варис», монтировавшей пожарную сигнализацию, Игоря Сборовского. Его признали виновным по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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