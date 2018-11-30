Бензин за бонусы: как в Омске сэкономить на топливе?

Топливная тема в этом году, пожалуй, звучала в СМИ острее многих. Застывшие на время предвыборной гонки цены на бензин к началу лета повергли в шок многих отечественных автовладельцев. Шутка ли, только в Омске за май крупнейшие АЗС несколько раз переписали ценники! И стоило ситуации на рынке чуть-чуть устаканиться, как в конце октября вновь начался разговор об очередном этапе роста топлива. На этом фоне последняя новость о заморозке оптовых цен всеми крупнейшими нефтяными компании вплоть до 31 декабря — как бальзам на душу.

Впрочем, уверены эксперты, повышения стоимости бензина в 2019-м избежать не удастся*. При таких обстоятельствах обычному гражданину остается верить в чудо или выбрать на рынке ту АЗС, которая думает и о качестве топлива, и о надлежащем сервисе, и о приятных «плюшках» для своих клиентов.

Рассказываем все нюансы бонусных программ крупнейших омских компаний. Сколько каждая из них поможет сэкономить на топливе?

Моделируем ситуацию. Рядовой омич Петя Иванов в будние дни проезжает на машине среднего класса расстояние от дома до работы и обратно равное 25 км. Каждые выходные он вместе с семьей отравляется на дачу/по магазинам/на рыбалку/на деревню к дедушке и т.д., преодолевая еще порядка 50-70 км.

Таким образом, в месяц пробег авто Иванова составляет примерно 750-800 км, расход бензина — 80 литра АИ-95 (10 л на 100 км). Обязательно стоит указать, что на заправке Петя за это время бывает два раза, заливая полный бак в 40 литров, поскольку это приносит максимальную выгоду по времени и бонусам**. При этом, по данным Омскстата, средняя цена на предпочитаемый машиной Пети вид топлива за последние полгода не изменилась и на сегодняшний день равняется 42,4 рубля за литр на «Газпромнефти» и «Топлайне», 43,52 – на «Лукойле» (Юнигазе).

Как клиент «Газпромнефти» наш Петя ежемесячно на карту «Нам по пути» может получать на заправке своего авто 80 бонусных баллов***. Следовательно, в дальнейшем он купит чуть меньше 2 литров топлива за бонусы. Учтем, правда, что на покупку карты омич потратит дополнительно 199 рублей.

Чтобы получить бонусную карту «Лукойл» (Юнигаз), Петя Иванов заплатит 200 рублей. Дальше он привычным образом дважды посетит заправку и к началу следующего месяца обнаружит на своем бонусном счете 696 стандартных и 200 премиальных баллов****. При перерасчете 896 бонусов превратятся в 89,6 рублей, или 2 литра топлива.

Выбирая бонусную программу «Топлайна», Иванов получит бесплатно карту и заработает на заправке своей машины каждый раз по 64 рубля***** за 40 литров АИ-95. Всего же бонусный баланс Пети на конец месяца составит 128 бонуса, или 3 литра бензина.

Итого, чтобы получить бонусом полный бак, или 40 литров АИ-95, Пете на «Газпромнефти» нужно заправляться 21 месяц и потратить 71 910 руб, на «Лукойле» - 19 месяцев и потратить 67 342 руб, на «Топлайне» – 13 месяцев и 44 944 руб.

А, возможно, Пете будет выгодней перейти на фирменные продукты АЗС, ведь количество бонусов при заправке брендированным топливом у большинства сетей значительно выше.

* По данным https://ura.news/articles/1036275977

** Не на всех АЗС г.Омска

***Информация о бонусной программе, в том числе порядок начисления и использования баллов, взяты из официальных источников www.gpnbonus.ru по состоянию на 30.11.18г.

**** Информация о бонусной программе, в том числе порядок начисления и использования баллов, взяты из официальных источников www.junigaz.ru по состоянию на 30.11.18г.

***** Информация о бонусной программе, в том числе порядок начисления и использования баллов, взяты из официальных источников www.azs-topline.ru по состоянию на 30.11.18г.