В ожидании чуда. Новогодняя ярмарка в гипермаркетах «Бауцентр»

Новый год и Рождество – это самые ожидаемые праздники не только для детей, но и взрослых. Подготовка к этим таинственным и чудесным дням порой бывает не менее увлекательна, чем само торжество. А без чего просто невозможно представить новогодние каникулы? Конечно, без ёлки, подарков и тематического декора.

Если вы уже находитесь в поисках ёлочных украшений и сувениров, то обязательно посетите новогоднюю ярмарку в гипермаркетах «Бауцентр»! Это то место, где можно купить пушистую красавицу-ель, выбрать игрушки или подарки для близких людей, а также – подсмотреть идеи для новогоднего оформления своего дома.