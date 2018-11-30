В ожидании чуда. Новогодняя ярмарка в гипермаркетах «Бауцентр»
Новый год и Рождество – это самые ожидаемые праздники не только для детей, но и взрослых. Подготовка к этим таинственным и чудесным дням порой бывает не менее увлекательна, чем само торжество. А без чего просто невозможно представить новогодние каникулы? Конечно, без ёлки, подарков и тематического декора.
Если вы уже находитесь в поисках ёлочных украшений и сувениров, то обязательно посетите новогоднюю ярмарку в гипермаркетах «Бауцентр»! Это то место, где можно купить пушистую красавицу-ель, выбрать игрушки или подарки для близких людей, а также – подсмотреть идеи для новогоднего оформления своего дома.
Главная особенность ярмарки — индивидуальный подход, практически весь новогодний ассортимент поделён на коллекции, чтобы упростить выбор покупателю. Свою «игрушку» здесь найдут все: и те, кто настроен лирично, и те, кто ценит лёгкость и позитивный настрой.
Приглашаем за покупками!
Гипермаркеты «Бауцентр» открыты ежедневно с 8:00 до 22:00
г. Омск
«Бауцентр» на ул. 10 лет Октября, 190, тел. +7 (3812) 777-222
«Бауцентр» на ул. Волгоградская, 5, тел. +7 (3812) 777-444
Новогодние товары также представлены в интернет-магазине baucenter.ru
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