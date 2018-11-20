Омск на несколько дней стал столицей начинающих парламентариев

В Омске впервые в стране прошел Форум молодых парламентариев. Начинающие политики съехались в наш город из 6 субъектов Сибирского федерального округа. В течение нескольких дней они обменивались идеями.

Например, член омского Молодежного совета Александр Кузнецов учится в 10-м классе, но в будущем мечтает вернуться в горсовет депутатом.

- То, чем мы сейчас занимаемся, дает опыт. Я его нигде больше не смогу получить. Это самая начальная ступень, но плоды уже есть, - объясняет Александр. - Самая масштабная наша инициатива находится пока в разработке. Это молодежный кластер в Омской крепости. Мы уже придумали большой проект, где предусмотрены и спортивная площадка, и место для прогулок, и красивых фото. Кластер сможет потом использовать любая общественная организация.

Председатель социальной комиссии Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе Никита Галашов надеется не только перенять на форуме опыт коллег, но и рассказать о своих наработках.

- Еще в прошлом созыве наш председатель Станислав Бессонов запустил патриотический проект, который называется «Молодые герои Победы», - объясняет Никита. - Он выиграл 2 президентских гранта на 2 млн на проект, который призван рассказать о наших воевавших земляках.

На открытие форума приехали руководители практически всех уровней власти нашего региона. Еще бы, в последний раз такое масштабное мероприятие проводилось 10 лет назад в Красноярске. Теперь столицей молодежного парламентаризма стал Омск.

- Вспоминаю, как мы, трое молодых депутатов, пытались образовать комитет или комиссию по молодежи, - рассказал вице-спикер Омского горсовета Юрий Тетянников. - В 1990-м все разводили руками: «О чем вы вообще?» Но уже в 1991 году прошли первые выборы в Молодежный совет. Мы приняли первый документ об основах молодежной политики. И стали одними из первых в регионе, кто это сделал. Тогда же удалось создать сеть учреждений, клубов, центров - мест, где молодые ребята могли себя реализовать. И вот сегодня мы хотим, чтобы была преемственность и ребята повторили наш путь. Наша задача - поддержать.

Мэр Оксана Фадина призвала молодых людей стать проводниками для налаживания связей с главами городов.

- Мы заинтересованы в диалоге, ребята должны в первую очередь дать ответы на вопросы, что нам вместе предстоит сделать, - заявила Оксана Фадина. - Это особенно актуально, потому что Омск и область сейчас пишут свои стратегии развития.

От лица губернатора выступила первый запмпредоблправительства Татьяна Вижевитова.

- Мы гордимся, что первый форум проходит именно на нашей земле, - подчеркнула Вижевитова. - Я уверена: здесь собрались будущие парламентарии, губернаторы, мэры, депутаты ЗакСобраний и горсоветов.

Анна ЛИСОВАЯ.

Спикер горсовета Владимир Корбут. Фото: Отдел по взаимодействию со СМИ Омского горсовета

ОФИЦИАЛЬНО

«Эта встреча принесет взаимную пользу»

Председатель Омского горсовета Владимир КОРБУТ:

- В историческом здании мы начали новый этап молодежного парламентаризма. Я знаю, чего не хватает в каждом городском совете, - молодых глаз, энергетики, которая присутствовала в зале все дни форума. Мы прекрасно понимаем, что будущее всегда за молодыми. Оно должно быть таким, каким они хотят его видеть, - комфортным для каждого человека, проживающего в нашей стране. Надеюсь, законодательная и исполнительная власть поддержат начинания наших молодых ребят. Уверен, эта встреча принесет взаимную пользу, и мы с вами - каждый из нас - будем вместе слагать наше будущее.