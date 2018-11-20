Омские депутаты обсудили бюджет на ближайшие 3 года

Частных перевозчиков выведут из тени

На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта обсуждали изменения в сфере перевозок, которые ждут Омск уже в следующем году. Своими соображениями с депутатами поделился директор департамента транспорта Александр Вялков.

Изменения в первую очередь коснутся частных перевозчиков. Все маршруты станут регулируемыми - то есть тариф будет утверждаться в РЭК. А значит, предпринимателям придется отчитываться о расходах и доходах. При этом по-новому будут производиться и расчеты с ними. Всю ежедневную выручку любые транспортные предприятия станут перечислять муниципалитету, а уже оттуда им будут возвращать заработанное. При этом перевозчики не смогут выбирать только выгодные маршруты. Водителям теперь будут платить не за число перевезенных людей, а за количество пройденных километров.

У депутатов нововведения вызвали множество вопросов. Например, вице-спикер Андрей Ткачук поинтересовался, не будут ли водители провозить часть людей бесплатно или в обход кассы. Как выяснилось, на этот случай решили заинтересовать самих пассажиров платить проездными или банковскими картами, а не наличными. Безналичный расчет сделают более выгодным - 25 рублей против 30.

Депутат Дмитрий Лицкевич предложил увеличить количество маршрутов в поселке Большие Поля.

- Люди мерзнут на остановках, - выразил он беспокойство.

По словам главы дептранса, в этом районе города есть проблемы с дорогами, которые надо приводить в порядок.

Народный избранник Михаил Федотов предложил скорректировать плату за проезд в Береговом. Он является частью города, но за проезд туда берут дополнительную плату.

Члены комитета приняли информацию, представленную мэрией, к сведению. Кроме того, депутаты предложили мэрии учесть их замечания.

Расходы превысят 18 миллиардов

Обсудили в горсовете и бюджет. Его доходы на 2019 год планируются в размере 17, 450 млрд рублей, расходы - 18, 337 млрд рублей.

Депутат Алексей Ложкин уточнил, за счет чего увеличатся неналоговые доходы, которые прогнозируются в размере 1,7 млрд рублей.

- Если мы их не получим - рухнет весь бюджет? - поинтересовался депутат.

Директор департамента финансов и контроля Богдан Масан пояснил: меняется система транспортного обслуживания населения. Это позволит получить дополнительные средства.

Пока в бюджете предусмотрели даже худший сценарий - когда на компенсацию расходов транспортных предприятий (межтарифная разница) придется потратить 930 млн. В 2018 году удалось немного сократить себестоимость провоза пассажиров - по 2 рубля с человека. Тем не менее если оставить проезд на уровне 22 рублей - придется искать почти миллиард рублей для компенсации межтарифной разницы. Увеличение цены билета до 25 рублей, по подсчетам мэрии, позволит сэкономить 142 млн.

Город, кстати, продолжит закупать новые автобусы. Потерпеть придется первые 5 лет, пока администрация будет расплачиваться за них по лизингу. Зато в следующие 5 лет расходы снизятся в разы - и это позволит надолго сдерживать рост тарифов.

Комитет рекомендовал Омскому горсовету принять проект бюджета на 2019 - 2021 годы в первом чтении.

Анна ЛИСОВАЯ.

ОФИЦИАЛЬНО

«Все льготы мы сохраним»

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий ФЕДОТОВ:

- Горсовет устанавливает не стоимость проезда, а размер дотации для пассажирских предприятий, при котором они будут брать плату в 25 рублей. Если речь идет о наличных расчетах, то будут брать 30 рублей. При этом все льготы сохранятся, стоимость проезда для пенсионеров, школьников и студентов мэрия обещала озвучить позже.