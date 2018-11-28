В ожидании праздника спорта

Что увидим?

Универсиада - это студенческие игры, молодежный аналог Олимпиады (от слов «университет» и «олимпиада»). Более 50 лет Универсиада является вторым по значимости в мире мультиспортивным мероприятием. Соревнования проводит Международная федерация студенческого спорта (FISU) каждые два года. Участниками могут стать студенты, аспиранты и выпускники учебных заведений в возрасте от 17 до 25 лет. На Зимней универсиаде-2019 в Красноярске ожидается участие свыше трех тысяч спортивных делегатов. Предварительные заявки на участие в Студенческих играх подали уже более 50 стран. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

В 2013 году Россия принимала летние Студенческие игры, которые прошли в Казани. Сейчас соревнования принимают сибиряки. Совсем скоро, со 2 по 12 марта 2019 года, Красноярск встретит Зимнюю универсиаду-2019. Биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей с мячом, лыжное ориентирование, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл и хоккей. Каждый может выбрать тот вид спорта, который больше по душе.

Фото: Дирекция Зимней универсиады-2019

Чтобы принять такие масштабные соревнования, была проделана огромная работа. Сотни людей трудились на строительстве спортивных объектов. Город преобразился. Красноярцам есть что показать гостям. На правом и левом берегу Енисея выросли современные спорткомплексы, ледовые арены, медицинские центры, автомагистрали. Даже был построен новый терминал аэропорта «Красноярск». Так, «Платинум Арена Красноярск», где пройдут церемонии открытия и закрытия Студенческих игр, - самый вместительный ледовый дворец в Красноярском крае, трибуны рассчитаны на 7000 зрителей, а на фасаде установлены уникальные светодиодные экраны. Стадион «Енисей», который примет соревнования по хоккею с мячом, имеет оригинальный деревянный каркас крыши с почти 100-метровыми арками. Стоит отметить, что в России всего лишь несколько подобных сооружений. Все объекты находятся на территории города, до них очень удобно добираться болельщикам.

И все же гордость Красноярского края - его природа. Заповедник «Столбы», смотровая площадка «Царь-рыба» неподалеку от поселка Овсянка, где жил писатель Виктор Астафьев, часовня Параскевы Пятницы, вблизи которой открывается вид на весь город, могучий Енисей, течение которого можно наблюдать, прогуливаясь по реконструированной набережной. Новыми достопримечательностями стали и объекты Зимней универсиады-2019, которые вписались в архитектуру и ландшафт города.

Для участников и гостей Студенческих игр готовят масштабную культурную программу: выступления творческих коллективов, спектакли, выставки, экскурсии, спортивные шоу. Главной культурной площадкой станет Парк Зимней универсиады-2019. В нем пройдут трансляции соревнований, международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», концерты известных исполнителей, можно будет покататься на собачьих и оленьих упряжках, попробовать сибирскую кухню. Здесь обустроят специальный сноупарк для зрелищных выступлений лыжников и сноубордистов. Вход в Парк Зимней универсиады-2019 сделают свободным. В дни проведения соревнований все желающие смогут принять участие в экскурсионной программе, обратившись в Туристский информационный центр на территории Парка.

Фото: Дирекция Зимней универсиады-2019

Билеты и цены

Стать обладателем заветного билета на соревнования очень легко. Более того, цены доступные. В продажу билеты поступили ровно за год до старта Студенческих игр. Для удобства болельщиков приобрести их можно как через Интернет - на сайте Зимней универсиады-2019, так и в билетном центре в Красноярске.

По словам организаторов, продажа билетов поэтапная. Это международная практика - такой вариант поддерживает зрительский интерес. На сегодняшний день продано более 40 тысяч билетов. География спроса весьма разнообразна. Планируют приехать на Зимнюю универсиаду-2019 жители стран СНГ, Западной Европы и, конечно же, России. 23 ноября в продажу поступила основная партия билетов - 132 тысячи. У зрителей есть возможность купить билеты на состязания по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, фигурному катанию на коньках, хоккею, шорт-треку, лыжному ориентированию, хоккею с мячом.

Привет от U-Лайки

До старта соревнований остались считанные месяцы. И горожане живут предвкушением. Талисманом Зимней универсиады-2019 выбрана U-Лайка, верный друг, дружелюбный и общительный. Мягкая игрушка один из самых популярных сувениров Студенческих игр. Конфеты, брелоки, магнитики - огромное число сувенирной продукции пользуется большим спросом. Каждому хочется оставить что-то на память о грандиозном спортивном событии. Многие россияне смогут лично принять участие в организации Студенческих игр. 5 000 волонтеров будут работать на площадках соревнований. Желающих - множество: с мая прошлого года по сентябрь нынешнего поступило свыше 40 000 анкет из 99 стран мира.

Фото: Дирекция Зимней универсиады-2019

КСТАТИ

Билеты можно приобрести:

3 на сайте Зимней универсиады-2019: www.krsk2019.ru

3 в Билетном центре Зимней универсиады-2019 (Красноярск, пр. Мира, 2б).

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