2018-11-28T10:58:58+03:00
Общество

Мэр Оксана ФАДИНА: Хочется сделать больше для создания комфортной среды в городе

Оксана Фадина провела рабочую поездку по Советскому округу и посетила крупнейшую за Уралом школу искусств
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Жители поблагодарили Оксану Николаевну за обновленный дворЖители поблагодарили Оксану Николаевну за обновленный двор
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В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в общегородской ранжированный список вошли 74 придомовые территории. И 14 из них - в Советском округе. На сегодняшний день подрядные организации полностью завершили комплекс работ на всех окружных объектах.

НОВАЯ ДВОРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Объем средств, освоенных в ходе реконструкции, составил 33, 7 миллиона рублей. Один из таких преображенных дворов расположен у дома № 15 по улице Мамина-Сибиряка. Председатель совета дома Галина Тетеркина не может сдержать радостных эмоций.

- Нашу старую дворовую площадку можно было смело назвать убогой. А сегодня на ее месте великолепный комплекс, в котором есть и игровая зона, и зона для занятий спортом. На новых тренажерах с удовольствием занимаются взрослые и дети, - рассказывает Галина Ивановна.

Здесь также полностью обновили асфальт на проездах и пешеходных дорожках и установили светильники на солнечных батареях. В ходе разговора с жильцами мэр Омска Оксана Фадина отметила преимущества подобной системы освещения с точки зрения ее технологичного конструктивного решения и функциональности. Это оптимальный вариант для реализации проектов благоустройства, позволяющий решать проблему освещения территорий мобильно и экономично.

«МЫ РАДЫ, ЧТО ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ К НАМ ВНИМАТЕЛЬНЫ»

В прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в части ремонта дворовых территорий городские власти не могли заниматься ни газонами, ни ограждениями, ни детскими площадками, поскольку средства целевым образом распределялись только на ремонт тротуаров и проездов. В этом году в программу был включен достаточно широкий спектр направлений для благоустройства. И в следующем году, как рассказала глава муниципалитета, эти возможности сохранятся.

В самой большой за Уралом школе искусств - ДШИ № 12 -мэра встречали юные таланты. Оксана Фадина ознакомилась с материально-технической базой учреждения, побывала в художественных классах, на репетициях у юных музыкантов и на занятиях хореографического ансамбля.

Сегодня в школе обучаются около 860 ребят, многие из которых в свои юные годы уже являются дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов.

- Пополняется наша школа новыми ребятишками, - рассказала преподаватель и концертмейстер школы искусств № 12 Анна Королева. - Здесь большой спальный район: Николаевка - Лукьяновка - городок Нефтяников, хотя к нам ездят и детки с других концов города. Очень хорошая у школы база, хорошие классы, оборудование. Мы рады, что городские власти к нам так внимательны.

Кстати, через несколько дней школа отметит свое 40-летие большим праздничным концертом.

КОМПЕТЕНТНО

«Хочется сделать больше для создания комфортной среды»

Мэр Омска Оксана ФАДИНА:

- На текущий момент пока соглашение между правительством Омской области и Минстроем РФ официально не подписано, но мы уже примерно знаем, по какому принципу планируется распределение средств по субъектам Российской Федерации. Сейчас мы представляем правительству Омской области свои идеи и проекты, связанные с благоустройством общественных территорий. Хочу заверить омичей: за каждый дополнительный рубль мы активно ходатайствуем - чтобы финансирование проектов увеличилось. Хочется сделать гораздо больше в части создания комфортной среды проживания в нашем городе, и я верю, что нас услышат.

Максим АРУТЮНЯН

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