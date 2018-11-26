2018-11-26T04:52:42+03:00
Общество

В Омске голубь сам прилетел в ветклинику и попросил помощи

У птицы был перелом
Станислав МУХИН
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Теперь с пернатым все будет в порядке. ФОТО: МэшТеперь с пернатым все будет в порядке. ФОТО: Мэш
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Необычная история произошла в Омске осенью, но известно о ней стало только сейчас. Хирург ветеринарной клиники Павел Толкачев в один из дней заметил странность. В дверь клиники то и дело стучал белый голубь. Птица билась о стеклянную ее часть несколько минут. Когда дверь открыли, голубь сам залетел внутрь и уселся за стойку ресепшен. Пернатый совершенно не боялся человека и позволил взять себя в руки. Об этом сообщает Мэш.

Причем сибиряк Павел Толкачев утверждает: голубь сам показал и подставил то место, которое него болит. После этого врач решил действовать. Доктор понял, что у птицы перелом плечевой кости и проперировал его. Сейчас с необычайно умным пациентом все в порядке - он жив и идет на поправку. Голубь, которого врач назвал Френком, уже может летать, но пока еще не выписан и не выпущен на свободу. Омич планирует выпустить его на свободу.

Кстати, ветеринар считает, что раньше пернатый жил на голубятне, поэтому и совсем не боялся людей и сообразил начать биться за помощью в двери. Правда, как пернатый понял, что это еще и ветеринарная клиника - загадка.

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