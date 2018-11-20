2018-11-20T14:48:43+03:00
Общество

Сделаем мир добрее

В воскресенье 18 ноября всем гостям ресторана «Макдоналдс» в ТЦ «Фестиваль», представилась уникальная возможность встретиться с одним из самых популярных блогеров России
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Все желающие сумели взять автограф и сделать селфи с Ириной Ваймер, на youtube-канал которой подписан почти весь город - более 830 тыс. человек!

Также все желающие могли полюбоваться на выступления авторских вокальных и танцевальных коллективов города, восхититься красочным шоу мыльных пузырей и даже попробовать сделать несколько удивительных химических опытов в настоящем научном представлении! Все это стало возможным благодаря акции «МакХэппи День» для детей, нуждающихся в поддержке.

Акция проходит каждую осень во всех ресторанах «Макдоналдс». За годы её проведения в России более 250 миллионов рублей было перечислено в пользу детей, которым необходима поддержка. По многолетней традиции к благотворительной акции присоединяются известные артисты, политики, спортсмены и множество других людей, желающих помочь детям. Принять участие и поддержать проекты благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» можно не только в период акции: в любой день года внести свой вклад можно, воспользовавшись специальными коробками для пожертвований на кассах любого ресторана «Макдоналдс» или отправить смс-сообщение (более подробно на сайте rmhc.ru). Все собранные средства направляются на проекты благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» и в первую очередь на нужны бесплатной семейной гостиницы с одноименным названием, которая расположена в Казани. Проект призван создать наиболее комфортные условия для проживания родителей на территории больницы, чтобы дети могли не разлучаться со своими близкими на время лечения.

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