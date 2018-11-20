ТОП-5 книг, с которыми тепло и хорошо

Конечно, те, которые развлекут интересными историями, согреют добрыми чувствами и дадут надежду. Сеть книжных магазинов «Читай-город» предлагает Вам увлекательные и очень позитивные романы, которые помогут почувствовать вкус к жизни.

Анна Гавальда «Просто вместе»

Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной комнатке-«чулане» под крышей роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и ранимая, она сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать и работает по ночам уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода и голода девушку находит ее сосед, застенчивый очкарик Филибер. Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-то время пожить вместе с ним и его приятелем Франком – красавцем поваром, мотоциклистом и хулиганом. Камилла принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь и одна из самых трогательных и нежных любовных историй Парижа.

Энн Тайлер «Морган ускользает»

Моргану за 40, у него косматая борода, из-за которой он выглядит гораздо старше. Морган – обладатель обширного гардероба из самых причудливых костюмов и удивительных головных уборов, от тропического шлема до наполеоновской треуголки. Каждый день Морган меняет наряды, примеряя новые личины, и в своих странных костюмах он бесцельно прогуливается по улицам, спасаясь от домашней тоски. Его фантазии – бегство из реальности, в которой у него милая, но ничем не примечательная жена, выводок из семи дочерей, несчастливая сестра и полубезумная матушка. И как-то раз Морган встречает Эмили и Леона, скитальцев по собственному выбору, показывающих то тут то там кукольные спектакли. И отныне жизнь Моргана меняется… Эксцентричный, причудливый, ироничный, грустный и очень теплый роман.

Том Хэнкс «Уникальный экземпляр»

Мистер Хэнкс оказался не только актером, но и настоящим писателем с большой буквы «П». Одни рассказы в этой книге заставят вас хохотать в голос, другие - растрогают до слез. Герои Хэнкса отправляются на Луну в самодельной ракете, застревают в Париже во время промо-тура блокбастера «Кассандра Рэмпарт III: Страх на пороге», раз за разом возвращаются в один и тот же день «Мира будущего» на нью-йоркской Всемирной выставке 1939 года, предпочитают компьютеру винтажную пишущую машинку… «За два года я снимался в Нью-Йорке, Берлине, Атланте, Будапеште и других городах. Все это время я писал, - рассказывал сам Хэнкс. - Я работал в пресс-турах, в отелях, в самолетах, дома, даже в отпуске. Когда позволял график, я писал с утра и до часу ночи - на разных пишущих машинках из моей коллекции».

Джоан Харрис «Шоколад»

Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено приездом молодой женщины Вианн и ее дочери. Они появились вместе с шумным и ярким карнавальным шествием, а когда карнавал закончился, его светлая радость осталась в глазах Вианн, открывшей здесь свой Шоколадный магазин. Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать вкус к жизни. «Шоколад» - это история о доброте и терпимости, о противостоянии невинных соблазнов и закоснелой праведности. Одноименный голливудский фильм режиссера Лассе Халлстрёма (с Жюльетт Бинош, Джонни Деппом и Джуди Денч в главных ролях) был номинирован на "Оскар" в пяти категориях и на "Золотой глобус" - в четырех.

Лоран Гунель «Человек, который хотел быть счастливым»

Каждый человек мечтает обрести счастье. Но порой эта мечта так никогда и не воплощается в жизнь. Нам постоянно мешают какие-то внешние обстоятельства, на первый взгляд непреодолимые. Юлиан, герой романа Гунеля молод, здоров, хорош собой и… отчаянно недоволен своей жизнью, хотя объективно ему ничто не мешает быть счастливым. Оказавшись на Бали, он попадает в затерянную среди тропических лесов деревеньку, где знакомится со стариком-целителем по имени Сантьянг. Мудрый старец врачует не тело, а душу человека. И ему ведома истина, способная изменить весь мир вокруг нас: то, во что мы верим, становится нашей реальностью и определяет нашу жизнь. Откроется ли Юлиану рецепт счастья? Книга французского писателя Лорана Гунеля стала всемирным бестселлером и была переведена на двадцать пять языков.

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