«Что вы мечетесь - они умерли!»: Родные детей, задохнувшихся на пожаре под Омском, считают - их могли спасти

Накануне в селе Октябрьское были, наверное, самые страшные за всю его историю похороны - прощались с молодым соседом Вадимом Калашницыным и двоими его сыновьями. Отец погиб, пытаясь спасти из горящего дома своих детей. Эта трагедия здесь, кажется, никого не оставила равнодушным. Люди до сих пор не могут осознать, как такое могло произойти с их многодетными и дружными соседями.

Оставшиеся в живых мама Екатерина Дубровина и ее средний сынишка Саша сейчас все еще находятся в шоковом состоянии. Знакомые и незнакомые живо откликнулись на их беду и продолжают собирать необходимую материальную помощь, чтобы семья смогла хоть как-то отремонтировать пострадавший от огня дом. Односельчане стараются оградить женщину от беготни по чиновникам и оформления бумаг для получения пособия. Также они намерены помочь ей добавиться наказания, по их мнению, виновных в случившемся.

- Пожар заметили почти сразу, если бы им вовремя помогли, то, возможно, хоть кого-то еще удалось бы спасти, - переживает лучшая подруга Екатерины Хатия Кремнева. - «Скорая» ехала из Тюкалинска 1,5 часа. Просто не было машины. Спасатели уже давно вытащили ребятишек. Старший уже не шевелился. Мы поскидывали теплые куртки и положили его прямо на снег. Потом вынесли младшего мальчика. Он хрипел и еще был жив. Мы все начали в панике звонить в местную ЦРБ. Говорим: «У нас дети угарным газом надышались. Помогите их спасти!». Видимо, в итоге мы достали диспетчера, и она маму детей, обезумевшую от страха, начала материть. И даже не объяснила хотя бы, что нам делать, чтобы дети дотянули до их приезда. Просто сказала ждать и бросила трубку! Это разве по-человечески?

Также женщина утверждает, что, когда медики из местной ЦРБ все-таки добрались до места, в машине не оказалось никакого необходимого оборудования, дефибриллятор был разряжен, кислородных подушек также не нашлось.

- Фельдшер, не торопясь, подошла к детям, - продолжает Хатия. - Катя тут уже была в истерике. И медик глянула на нее равнодушно и говорит: «Что вы мечетесь тут, все умерли. Спасать тут некого!».

Сейчас Хатия вместе с Екатериной намерены написать заявления в областные минздрав и прокуратуру с требованием разобраться в случившемся и наказать виновных, если такие найдутся.

Тем временем Следственный комитет по Омской области уже проводит проверку случившейся трагедии.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области:

- На место происшествия выезжала бригада скорой медицинской помощи БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ», время доезда составило 13 минут. Вызов поступил 11 ноября в 01 час 45 минут. Скорая выехала через 3 минуты. Доехала бригада в 02 часа 01 минуту. Также будет проверена информация, что диспетчер грубила звонившим людям. Будут подняты и прослушаны записи всех вызовов за этот день.

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Самое страшное, что может случиться с матерью, пришлось пережить 38-летней жительнице поселка Октябрьский Екатерине Дубровиной. На ее глазах погибли двое ее детей и любимый муж. Пока обезумевшая от ужаса женщина металась на улице, ее близкие оказались заживо погребены в их полыхавшем доме. (Подробнее...)