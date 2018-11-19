Известный маркетолог Игорь Манн в Омске!

В этом году около трехсот маркетологов, руководителей отделов, ТОП-менеджеров и владельцев бизнеса встречаются с бизнесменом, ведущим маркетологом СНГ, чтобы обсудить последние тренды маркетинга и получить новые, свежие идеи по развитию своего дела.

Какие возможности дает участие?

- свежие идеи по привлечению новых клиентов, развитию бизнеса;

- нетворкинг: знакомство с интересными людьми, потенциальными партнерами и клиентами;

- общение с Игорем Манном, возможность задать вопросы и разобрать кейсы на примере вашей компании;

- возможность прорекламировать ваш бизнес;.

Участники мероприятия уже сейчас задают вопросы Игорю Манну, чтобы получить ответы 15 мая. Вы также можете пройти регистрацию прямо сейчас и задать вопросы касательно вашего бизнеса. Вопросы по привлечению клиентов, маркетингу, развитию своего дела. Приводить в пример конкретные ситуации и кейсы. Ответы вы получите на мероприятии.

Мы ждем вас 17 декабря в Омске. Приходите группами. Если вы владелец бизнеса — возьмите с собой маркетологов, специалистов по PR, руководителей отделов. Каждый участник здесь получит что-то уникальное для себя. Помните, что работа в группах гораздо эффективнее.

Внимание! Количество мест ограничено.

Кто такой Игорь Манн? — https://www.igor-mann.ru/

Регистрация https://bit.ly/2Q40iYC