2018-11-19T11:00:45+03:00
Общество

Омичи просят у Деда Мороза гаджеты и деньги на ипотеку и кредиты

Но дедушка из Великого Устюга любит философские письма без просьб
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
У Деда Мороза омичи просят деньги на кредитыУ Деда Мороза омичи просят деньги на кредитыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Сегодня наш город посетил Дед Мороз из Великого Устюга, он провел пресс-конференцию для журналистов, а уже завтра он проведет встречу для всех желающих у ТЮЗа в 15.30. Кроме Омска волшебник посетит еще 22 города России.

Дед Мороз признался, что за три года ему на почту пришло более 40 тысяч писем, а за 20 лет – больше трех миллионов.

В Омск Дед Мороз приехал с подарками – в этот раз команда волшебника отобрала истории ребят, которые остались без попечения родителей, особенных детей. Одной из семей, где растет девочка с тугоухостью, волшебник подарит автомобиль. Еще одному мальчику Дед Мороз подарит большие шахматы, потому что он не может играть в обычные из-за проблем со зрением.

Как рассказал дедушка, письма ему приходят не только от детей, но и от взрослых. Взрослые обычно пишут философские письма о жизни. Но не реже малышей просят конкретные подарки.

- Письма от взрослых обычно двух видов. Часто взрослые просят гаджеты (последнюю модель с откусанной снежинкой), оплатить ипотеку, кредит или кредит, чтобы погасить другой, - рассказывает Дед Мороз из Великого Устюга.

Чтобы таких просьб было меньше, добрый волшебник предложил открыть курсы финансовой грамотности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Экологи сообщили об отсутствии загрязнений воздуха рядом с Московским НПЗ
Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы рассказал об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе
Новости 24
«Росводоканал Омск» огласил список лучших и худших плательщиков
В Омске из-за аварии на Лермонтова 5 домов остались без воды
В Омске под подозрение в загрязнении воздуха попали 20 предприятий
Опасные овощи не пустили в нашу область
Бывшую омскую судью признали виновной в махинациях с маткапиталом
Потребители АО «Омск РТС» могут получать квитанции по электронной почте
В Омске затопило улицу Лермонтова
Омичка скрыла первого ребенка и незаконно получила больше 50 тысяч
В Омской области за упавшие на школьника футбольные ворота накажут чиновника
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
К зиме в Омске начали ремонтировать обрушившуюся стену дома
Омский депутат Бонковский завел в Instagram страницу для своей собаки
В Омской области покупают еще пять новых автобусов
В Омске ожидаются снегопад и потепление
Сбербанк запускает начисление повышенных бонусов СПАСИБО при оплате развлекательных услуг, кафе и ресторанов
В Омске растрескались 14 только что отремонтированных дорог
В Омске скверы и парки хотят защитить зеленым поясом
В Омской области водитель иномарки сбил пешехода и уехал
Пойман мошенник, за 34 тысячи продавший омичу воздух вместо билетов на Чемпионат мира по футболу
В Омске ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося
Житель Омска пожаловался, что в его почтовом отделении как в средневековье