Омичи просят у Деда Мороза гаджеты и деньги на ипотеку и кредиты

Сегодня наш город посетил Дед Мороз из Великого Устюга, он провел пресс-конференцию для журналистов, а уже завтра он проведет встречу для всех желающих у ТЮЗа в 15.30. Кроме Омска волшебник посетит еще 22 города России.

Дед Мороз признался, что за три года ему на почту пришло более 40 тысяч писем, а за 20 лет – больше трех миллионов.

В Омск Дед Мороз приехал с подарками – в этот раз команда волшебника отобрала истории ребят, которые остались без попечения родителей, особенных детей. Одной из семей, где растет девочка с тугоухостью, волшебник подарит автомобиль. Еще одному мальчику Дед Мороз подарит большие шахматы, потому что он не может играть в обычные из-за проблем со зрением.

Как рассказал дедушка, письма ему приходят не только от детей, но и от взрослых. Взрослые обычно пишут философские письма о жизни. Но не реже малышей просят конкретные подарки.

- Письма от взрослых обычно двух видов. Часто взрослые просят гаджеты (последнюю модель с откусанной снежинкой), оплатить ипотеку, кредит или кредит, чтобы погасить другой, - рассказывает Дед Мороз из Великого Устюга.

Чтобы таких просьб было меньше, добрый волшебник предложил открыть курсы финансовой грамотности.