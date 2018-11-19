2018-11-19T09:39:37+03:00
Общество

В Омске на видео попал момент падения человека с 7 этажа

Мужчина оказался жив, сейчас он в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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В социальных сетях омич опубликовал видео падения мужчины из окна девятиэтажного дома. Как сообщил очевидец, падение случилось в доме № 9 по улице Мельничная в Кировском округе.

На видеозаписи видно, как человек свисает из окна седьмого этажа. Именно этим и он и привлек внимание очевидцев, которые решили снять все на видео. Мужчина долго свисал из окна, однако потом на некоторое время он вернулся в квартиру.

Казалось бы все уже закончилось благополучно, но мужчина возвращается к окну. Некоторое время он свисал вниз из окна, но потом упал вниз. Нам стало известно, что мужчина находился в накотическом опьянении.

Омичи в комментариях недоумевают, почему автор видео не вызвал спасателей и не пошел помогать человеку, вместо того, чтобы снимать все на видео.

Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе полиции, мужчина жив и после падения он поступил в больницу со множественными травмами - у него закрытые и открытые переломы. 29-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, причины его падения пока неизвестны.

Очевидцы засняли момент падения мужчины из окна в Омске.

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