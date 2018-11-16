2018-11-16T19:09:23+03:00
Общество

В Омской области выбрали лучшего Анискина

В конкурсе «Лучший участковый полиции» в нашем регионе победил Николай Заболотний
Станислав МУХИН
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Победитель - Николай Заболотний.Победитель - Николай Заболотний.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Несколько месяцев длился конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции». Для того, чтобы вообще попасть в списки для голосования многие работали долгие годы. И каждый день старались походить на советский идеал, образ Анискина. Именно поэтому конкурс негласно называют - «Народный участковый».

В Омской области победителем конкурса стал старший лейтенант полиции Николай Заболотний, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Черлакскому району. Он награжден дипломом 1 степени и переходящим вымпелом. Именно за него проголосовало больше всех жителей. Победитель конкурса - выпускник омской академии МВД России, с 2013 года после службы в армии и учебы Николай Заболотний поступил на службу в органы внутренних дел. И сразу стал работать в Черлакском районе.Его территория обслуживания – вторая по численности в районе, около 7 тысяч населения. Николай Заболотний - отличник службы.

Дипломом 2 степени получил на конкурсе майор полиции Александр Скородумов, старший участковый уполномоченный полиции ОП № 2 УМВД России по городу Омску, дипломом 3 степени - капитан полиции Денис Полтавский, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Калачинскому району.

- Мэр города Омска Оксана Фадина вручила благодарственные письма майору полиции Алексею Труусу, старшему участковому уполномоченному полиции ОП № 2 УМВД России по городу Омску и майору полиции Павлу Кишу, старшему участковому уполномоченному полиции ОП № 11 УМВД России по городу Омску, - рассказали подробности в пресс-службе омской полиции.

Среди участковых пунктов города победителем признан пункт полиции № 7 ОП № 4 УМВД России по городу Омску.

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