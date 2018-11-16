Водитель, сбивший омичку на тротуаре, был трезв

Накануне авария произошла на улице 10 лет Октября, там водитель сбил женщину прямо на тротуаре. 20-летний водитель на машине «Тойота Камри» ехал со стороны улицы Богдана Хмельницкого в направлении улицы 20-я Линия. В какой-то момент, ехавший на большой скорости омич, не справился с управлением. Прямо перед ним задом начала выезжать другая машина. Объехать ее водитель «Тойота Камри» смог, но уже по тротуару. Там иномарка протаранила 31-летнюю женщину. Увернуться от летящей на нее машины она не смогла. Ее прижало к стене здания. Бешеную машину остановило лишь крыльцо магазина.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, женщину с травмами доставили в больницу. Серьезных повреждений ей чудом удалось избежать. Водитель по результатам освидетельствования был трезв. Травм он не получил.

Очевидцы в комментариях к видео аварии пишут, что водитель был явно шокирован всем произошедшим:

- Девушка сидела, она лицом ударилась, разговаривала по телефону, скорее всего скорую вызывала. Парня всего колотило, и он пытался вызвать ГАИ.

После аварии омичи в соцсети выложили фото, где тот же самый водитель на «Тойоте» выехал на «встречку». По всей видимости, водитель неоднократно нарушает правила, только теперь это привело к трагедии. Если бы он соблюдал скоростной режим, то мог бы спокойно объехать появившуюся на его пути машину.

Водитель перед аварией выезжал на "встречку"Фото: vk.com

Полицейские сейчас проводят проверку по факту аварии, выясняют все обстоятельства. После расследования станет известно, какое наказание понесет водитель.