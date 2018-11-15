Время выгоды от Хавейл

«Спортивно-утилитарный автомобиль» - так расшифровывается аббревиатура производственного стандарта. Если проще, то это большой и при этом элегантный, вместительный, просторный, но не громоздкий компакт - кроссовер или рамный внедорожник. И именно такой реализованной мечтой может стать любой автомобиль профессионального SUV - бренда Haval.

Даже в названии бренда, который переводится с английского «иметь всё», отражен его базовый принцип - максимальный технический апгрейд и содержательный контент его предназначения - как надежного и незаменимого помощника.

Сегодня на российских дорогах все чаще можно встретить представителей фирменного модельного ряда Haval. И Омск не исключение. Первым презентовал этот бренд омичам автотехцентр «Антикор-Сервис» - единственный официальный дилер в Омске, и с тех пор число поклонников этих брутальных автомобилей стабильно растет.

В России и в нашем городе в частности модельный ряд Haval представлен кроссоверами Н2, Н6, Н6 купе и настоящим рамным внедорожником Н9.

По оценке автоэкспертов, внешне кроссовер Haval H2 чаще всего сравнивают с Audi и частично с Mersedes - и это очень престижное сходство. Говоря о комфортных опциях для владельца, стоит отметить, что автомобиль оснащен бесключевым доступом, круиз-контролем, электроприводом зеркал, дневными ходовыми огнями, подсветкой пространства около дверей. Внутрисалонные фишки - стильная объемная многофункциональная приборная панель, демонстрирующая всю информацию, включая расход топлива и оставшийся до заправки пробег. Двухзонная система климат-контроля, автоматически регулирующая температуру для водителя и переднего пассажира. Активные подголовники сидений, обеспечивающие защиту шеи и снижающие опасность травм позвоночника в случае столкновения с едущим сзади автомобилем. А также электроприводы водительского кресла и 6 подушек безопасности. Технические характеристики: бензиновый двигатель объемом 1,5 л (150 л. с.), передний/полный привод, 6 МТ/6 АТ.

Haval H6 отличают презентабельный дизайн и узнаваемость бренда. В числе технических изюминок (а их в этой модели тоже немало) - трехспицевый мультируль, регулируемый по высоте и наклону. А также хорошо продуманная с точки зрения эргономики и дизайна приборная панель с дисплеем бортового компьютера. Для оптимального режима движения в автомобиле установлены электронная система стабилизации, антиблокировочная и противобуксовочная системы, помощь при аварийном торможении, а также системы помощи при спуске и подъеме. Кроме того, совершенная конфигурация парковочных датчиков и камеры заднего вида дают точные данные об обстановке на дороге.

И как у всех соседей по модельному ряду - система бесключевого доступа и запуска двигателя. Смарт-ключ с микрочипом и современной технологией радиочастотной идентификации позволяет владельцу открывать и закрывать двери, не доставая ключ из кармана. Технические характеристики: бензиновый двигатель объемом 2 л (190 л. с.), передний/полный привод, 6 МТ/6 АТ.

Примерно аналогичный набор дополнительных опций предусмотрен и в конструкции купе-кроссовера Haval H6 Coupe. Динамичный, мощный, при этом аккуратный и модный - так говорят об этом автомобиле, описывая его имидж. Что касается интерьера, здесь в ход идут определения «в меру строгий», «европейский», «современный». А в целом этот автомобиль определяет термин «безопасный». Кроссовер оснащен 6 подушками безопасности и комплексом самых современных систем, что обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень защищенности и уверенность на дороге. Технические характеристики: бензиновый двигатель объемом 2 л (190 л. с.), передний привод, 6 АT.

Ну и, наконец, самый «мужской» из модельного ряда - внедорожник Haval H9. Его мощь и внедорожные возможности отражены и в стильном дизайне, и в каждой детали. Отделка салона просто роскошна. Качественные материалы, интеллектуальные технологии и продуманность каждого элемента обеспечивают высокий уровень комфорта в салоне. Система адаптации к дорожным условиям включает в себя 6 режимов автоматического контроля тяги и торможения для достижения максимальной проходимости: «АВТО», «4L», «Спорт», «Песок», «Грязь», «Снег». Рамный кузов обладает высокой способностью к поглощению удара и обеспечивает надежную защиту. Дорожные нагрузки несет непосредственно рама, что обеспечивает хорошую устойчивость автомобиля, комфорт для пассажиров, а также высокий уровень безопасности и проходимости.

Независимая передняя подвеска с поперечными рычагами обеспечивает плотный контакт шин с поверхностью, что повышает устойчивость автомобиля в разных дорожных условиях. Поперечные рычаги могут менять угол развала колес, уменьшая поверхность качения и износ шин. А многорычажная зависимая задняя подвеска значительно уменьшает разнонаправленные силы, возникающие во время движения, способствует поддержанию заданной траектории, обеспечивая при этом отличную плавность хода во время ускорения и торможения. Технические характеристики: бензиновый или дизельный двигатель объемом 2 л (245 л. с.), полный привод, 8 АТ.

Это, конечно, далеко не все преимущества автомобилей модельного ряда Haval, детальное знакомство со всеми представителями профессионального SUV - бренда предлагает Автотехцентр

«Антикор-Сервис». Если вы задумываетесь о приобретении кроссовера или внедорожника - сейчас самое время посетить салон, поскольку ноябрь - «Время выгоды от Haval».

С 1 октября по 30 ноября (включительно) на весь модельный ряд Haval при покупке предоставляется прямая скидка: 50 000 рублей - на Haval Н6 Coupe, 60 000 рублей - на Haval Н6, 60 000 рублей - на Haval Н2 и 70 000 рублей - на Haval Н9.

Кроме того, при сдаче автомобиля в трейд-ин или покупке автомобиля в кредит предоставляется дополнительная скидка. Скидка по кредиту:

50 000 рублей - на Н2, 50 000 рублей - на Н6 и 70 000 рублей - на Н9. Скидка по трейд-ин: 50 000 рублей - на Н2, 50 000 рублей - на Н6 и 70 000 рублей - на Н9. Скидка распространяется на все комплектации модельного ряда.

Поспешите - время для выгодных и удачных покупок еще есть!

Подробнее обо всех предложениях и бонусных программах можно узнать в автосалоне «Антикор-Сервис» по адресу: Маршала Жукова, 111. Телефон для справок: 532-555.

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