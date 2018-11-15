Омичку, подарившую ребенка учительнице из Петербурга, лишили родительских прав

Нашумевшая история об омичке, которая решила подарить ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, получила продолжение. Напомним, этим летом в омском аэропорту разыгралась настоящая драма. Молодая омичка Кристина Лыскина из-за сложной финансовой ситуации в семье и давления матери решила отдать свою только что родившуюся дочь в хорошую семью. Она хотела для нее лучшей жизни. Кристина с матерью жили в коммуналке, на содержание ребенка не было ни денег, ни возможностей. На просьбу о помощи в интернете откликнулась учительница из Санкт-Петербурга Ольга Петрова, у которой уже была приемная дочь.

Молодая мать из Омска договорилась с учительницей и та приехала в Омск. Кадры из аэропорта, где Кристина прощается со своей новорожденной малышкой, облетели всю страну. Эти же кадры и стали доказательством в уголовном деле о торговле людьми, однако в ходе следствия статью сменили на более мягкую - «Незаконное усыновление». На время следствия ребенка поместили в один из детских домов Петербурга. В суде учительницу и молодую мать признали виновными. Суд оставил женщин на свободе и назначил Петровой полтора года исправительных работ с удержанием 15 % из зарплаты, а Лыскину приговорил к 24-тысячному штрафу (с рассрочкой по 2 тыс. в месяц).

После суда женщины, которые не получили реальных сроков, надеялись на то, что молодую мать Лыскину родительских прав не лишат. Петрова обещала помогать с воспитанием ребенка, а Лыскина обещала быть примерной матерью. Даже бабушка, протестовавшая ранее против внучки, пообещала, что они сделают все, чтобы оставить ребенка в семье.

Однако суд решил иначе. «Комсомолке» стало известно, что накануне суд все-таки лишил молодую мать родительских прав. Так как в свидетельстве о рождении ребенка в графе отец стоит прочерк, новорожденная малышка пока останется в одном из домов малютки в Санкт-Петербурге. Также Кристину обязали выплачивать алименты на ребенка. Впрочем, надеемся, что это ненадолго и маленькая Настя все же обретет семью. Благодаря широкой огласке, на усыновление ребенка уже претендуют несколько семей.

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