Штрафы за вмешательство в работу счетчика газа - большие

В последнее время сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Омск» все чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда абоненты тем или иным способом пытаются, мягко говоря, схитрить. Например, «открутить» показания счетного механизма прибора учета или самовольно подключиться к газопроводу и не платить за газ вообще. Но подобные действия грозят не только большими штрафами, но и реальным уголовным сроком.

Начисления в сотни тысяч

Соблазн манипулировать с показаниями счетчика газа порой возникает у нечестных людей, которым кажется, что обвести вокруг пальца контролеров «Газпром межрегионгаз Омск» очень легко. На самом деле все попытки повлиять на работу прибора очень заметны - и для профессионалов установить факт вмешательства не составляет большого труда.

- За вмешательство в работу прибора учета предусмотрена административная ответственность, - рассказывает начальник Центрального участка отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Марина Заболотина. - Установив такой факт, мы вправе применить следующую систему начисления платежей за пользование природным газом: исходя из мощности оборудования платеж начисляется за последние 3 месяца. Это большие суммы. Так, в случае квартиры, где установлена газовая плита и потребление идет только на пищеприготовление, они могут достигать 20 - 30 тысяч рублей. Если же это частный дом, где газ используется еще и для отопления, - сумма начислений может достигать сотен тысяч рублей.

Так, например, одному из жителей Оконешниковского района после вмешательства в работу прибора учета таким образом было начислено платежей за газ на сумму 130 000 рублей, а жителю Калачинского района - более полумиллиона.

Естественно, такая перспектива не радует абонентов - и они начинают оправдываться: мол, у счетчика стекло случайно разбилось - никто в его работу не вмешивался. Однако ситуации, когда повреждение деталей прибора учета и счетного механизма происходит ненамеренно, как правило, специалистам видны сразу.

Уголовное наказание

За последний год резко увеличилось количество самовольных подключений к газопроводу. Если раньше в ООО «Газпром межрегионгаз Омск» такие случаи фиксировали раз в 3 года, то за прошедший год их уже 5, причем 2 из них произошли этим летом. Это люди, которых когда-то отключили за долги, и подключаться на законных основаниях они не хотят, либо те, кто не хочет подключаться по правилам. Так или иначе, но все эти нерадивые потребители хотят сэкономить не только на подключении к газовым сетям, но и на потреблении газа. Обнаружить таких самовольщиков бывает непросто, но, как говорится, сколько веревочке ни виться, а конец будет.

- С августа этого года изменилось законодательство (ФЗ от 29.07.2018 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»). Теперь за самовольное подключение предусмотрена уголовная ответственность, - продолжает рассказ Марина Геннадьевна. - Такая мера оправдана. Дело в том, что любые работы на газовых сетях и оборудовании должны проводить специально обученные люди - профессионалы, потому что газ - источник повышенной опасности. Когда люди делают это сами, занимаясь, по сути, хищением, да еще без учета техники безопасности - они ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих людей. Представьте себе, что мы выявляем случаи самовольного подключения в многоквартирных домах или в частном секторе с плотной застройкой. Даже думать не хочется, что могло бы произойти, если бы специалисты вовремя не предупредили опасность.

В таких случаях сотрудники «Газпром межрегионгаз Омск» вызывают полицию и возбуждается уголовное дело. Кстати, один из таких абонентов уже получил реальный срок и отбывает наказание. Стоило ли мошенничать ради того, чтобы лишиться свободы? Конечно, нет. Исправно выполнять свои платежные обязательства гораздо выгоднее для бюджета, чем платить штрафы или сидеть в тюрьме.

Кстати

Компания «Газпром межрегионгаз Омск» напоминает: платежи за потребленный природный газ нужно вносить до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае просрочки платежей более 2 месяцев ресурсоснабжающая организация вправе применить процедуру принудительного взыскания долга.

На заметку

Уважаемые абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Омск», своевременно - в конце каждого месяца - передавайте достоверные показания счетчиков газа для формирования квитанции с актуальными суммами платежей за газ.