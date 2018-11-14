2018-11-14T09:30:03+03:00
Общество

«Без жесткого контроля мы не увидим ни одной квартиры - все распродадут»: Александр Бурков о нерадивых омских застройщиках

Несмотря на объективные сложности, дело начало сдвигаться с мертвой точки
Анна ЛИСОВАЯ
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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В приходом в Омскую область губернатора Александра Буркова у местных дольщиков появилась надежда - после многолетнего ожидания они, наконец, смогут заселиться в свои новые квартиры. В прошлом году было сдано три таких долгостроя, в этом - еще столько же. В перспективе до конца года могут завершить работы еще на нескольких подобных объектах.

Напомним, большинство таких проблемных домов начали строить в 2006-2008 годах. Многие из них просто оказались брошенными. Сейчас в регионе таких недостроенных домов 29. В реестр пострадавших граждан, чьи деньги привлекались для строительства, включены 2214 омских дольщиков и пайщиков. Областное правительство разработало «дорожную карту» мероприятий, направленных на защиту интересов пострадавших участников долевого строительства с планом-графиком ввода проблемных домов.

Вначале предполагалось перенять успешный опыт другого сибирского региона - Красноярска. Местным застройщикам предлагались существенные льготы, если они брались достроить проблемные объекты. Но в Омске желающих не нашлось. Все объясняется непростой экономической ситуацией. Проще говоря, у омичей просто нет денег, чтобы покупать новые квартиры. А значит, застройщик не сможет компенсировать убытки за счет продажи жилья.

- Ни один бизнесмен еще не зашел на дом ради дольщиков, чтобы за них умереть. Он пришел туда зарабатывать. И если там сидит недобросовестный управляющий, мы там не увидим ни одной квартиры – все будет распродано налево и направо. В этом суть бизнеса. Маркса читали все. И цели у нас разные: у бизнеса - больше заработать, у государства социально защитить. Нужен жесткий контроль, - подчеркнул губернатор Александр Бурков.

Фото: omskportal.ru

Фото: omskportal.ru

Тем не менее, областному правительству удается находить компромиссные решения и договариваться с ресурсоснабжающими организациями о подключении домов к сетям, с муниципальными властями - о благоустройстве.

Глава региона лично проинспектировал долгострой на 11-й Ремесленной, 25. Там он встретился с инициативной группой дольщиков и пообещал людям особенно внимательно отнестись к этому объекту. Сегодня, 14 ноября, Александр Бурков проводят ряд встреч в федеральном Минстрое по проблемам омских дольщиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Секретарь региональной Общественной палаты, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Омской области Лидия ГЕРАСИМОВА:

- Очень хорошо, что глава региона вник в эту насущную проблему и продолжает выполнять обязательства - впервые за долгое время. Кто-то не доработал, а областному правительству теперь приходится заниматься исправлением ситуации. На всех встречах с областной Общественной палаты мы всегда подчеркиваем значимость действий главы региона в этом направлении.

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