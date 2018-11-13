Список выдающихся людей, в честь которых могут назвать омский аэропорт, сократился до 3 имен

Подвели итоги второго тура конкурса «Великие имена России». В Омске в финал вышли три претендента, именами которых могут назвать аэропорт «Центральный». Это герой Советского Союза, генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев, всемирно известный ученый и авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев и народный артист СССР, актер Михаил Александрович Ульянов. Все они имеют непосредственное отношение к нашему городу.

Проголосовать за одного из них можно по прежней схеме: на сайте «Великие имена России», в одноименных группах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» или в мобильном передвижном пункте. Напомним, в опросах заняты «Волонтеры Победы», которые ежедневно работают во всех крупных общественных местах.

- В анкетировании у нас появилось новшество – газета «Комсомольская правда» 16, 20 и 22 ноября публикуют анкету, для тех, кто не имеет другой возможности проголосовать. Ее можно будет вырезать из газеты и отправить в Общественную палату РФ по адресу: Миусская площадь, 7, строение 1, - рассказала секретарь региональной Общественной палаты Лидия Герасимова. - Также анкетирование будет проходить у волонтеров на мобильных точках – на железнодорожном вокзале, в аэропортах и других массовых местах. Кроме того, будет проводиться смс-голосование. С каждым обратившимся будет работать оператор, разговор с которым записывается. Он объяснит пошагово и максимально понятно, как отправить сообщение и как оно будет учитываться.

Впрочем, омичей уже и не надо учить голосовать. Наш регион вошел в восьмерку самых активных их 47 городов, которые включились в этот проект. Голосование будет идти до 30 ноября. Промежуточные результаты будут ежедневно размещаться и обновляться на сайте «Великие имена России» до 12.00 каждого дня. Голоса из анкет будут учитываться по мере поступления в течение дня.

ТУПОЛЕВ СОЗДАЛ САМОЛЕТ, КОТОРЫЙ ПОМОГ ПОБЕДИТЬ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной промежуточным результатам голосования выступил представитель каждого кандидата. Например, Туполева поддерживают омские производственники.

- Имя Туполева нашло признание и в других городах. Его предлагают присвоить сразу двум московским аэропортам – Шереметьево и Внуково, - подчеркнул председатель совета Омской ассоциации промышленников и предпринимателей Григорий Мураховский. - Его вклад развитие промышленности нашего города вошел в историю и останется навсегда. Он приехал сюда в 1941 году после заключения вместе со своим заводом. Но он все равно находился в шарашке, где вместе с ним работали отборные люди, специалисты. Завода-то фактически не было – поставили станки и начали делать Ту-2. В июле организовался завод, в конце 1941 года этот двухмоторный бомбардировщик уже был выпущен. Его приезд в Омск дал рост развития для всей промышленности нашего города. Созданные им самолеты до сих пор летают – их просто модернизировали.

Также Григорий Мураховский подчеркнул, что имя авиаконструктора - самое подходящее для аэропорта. И другие кандидаты не вполне для этого подходят.

- Вот, если бы меня спросили, хочу ли я, чтобы именем Туполева назвали Омский драматический театр, я бы сказал: «Нет, пусть назовут именем Ульянова», - заметил промышленник. - Самолеты же Туполева принимали участие уже в Курской дуге и помогли нам победить в этой решающей битве. Поэтому призываю весь наш народ Омской области консолидироваться вокруг этого имени. Наша ассоциация включает предприятия оборонно-промышленного комплекса и несколько вузов – всего 27 организаций. Мы промышленники, может быть, не обладаем таким красноречием, как люди искусства, но жизнь-то нас уже убедила, что это лучший человек в стране – Ульянова же больше нигде не предложили. Ведь еще 4 аэропорта хотят присвоить себе имя Туполева.

БЛАГОДАРЯ КАРБЫШЕВУ БЫЛА ПРОРВАНА ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА

В свою очередь, заместитель начальника Омского военного кадетского корпуса Геннадий Кислицын призывал голосовать за Дмитрия Карбышева.

- Это, прежде всего, стойкий омский характер, прославивший нашу землю. Он здесь вырос, кадетский корпус с детства сформировал в нем стойкость, - агитировал за своего кандидата Кислицын. - В общей сложности он написал более 100 работ. Это единственный российский инженер, который своими трудами славится на весь мир. Благодаря ему была сломлена линия Маннергейма, он создавал Брестскую крепость. Дмитрий Карбышев - участник пяти войн, у него куча наград. Только за одно сражение ему дали пять орденов. Если на здании нашего аэропорта напишем его слова, что нет большей победы, чем победа над самим собой – это будет хороший урок.

УЛЬЯНОВ ПЕШКОМ ДОШЕЛ ИЗ ТАРЫ В ОМСК - ТАК ХОТЕЛ СТАТЬ АРТИСТОМ

Театралы выступают за другого выдающегося человека, принесшего славу нашему региону - актера Михаила Ульянова.

- Михаил Александрович Ульянов – человек культуры, искусства. Казалось бы, зачем голосовать за артиста? Зачем их имена давать кораблям, самолетам и аэропортам? - задался риторическим вопросом директор Омской драмы Виктор Лапухин. - Это надо сделать! Потому что их труд велик. У Ульянова сотни главных ролей в кино и около пятидесяти в театре имени Вахтангова. Их можно даже не перечислять. Вы все - народ, который воспитан на его фильмах. В 17 лет пешком пришел из Тары в Омск с мешком картошки. И возле служебного входа в драмтеатр просидел всю ночь – ждал, когда люди придут на работу. Он очень хотел стать артистом. Студия, которая работала при театре, была учебным заведением, открытым приказом Совета народных комиссаров. В него поступили 32 человека, выпустились 22 и только 12 стали артистами. Из них 6 заслуженных и только два народных артиста, в том числе и Михаил Александрович. Он никогда не прерывал связи с нашим театром. Ульянов был долгие годы председателем Российского театрального общества, которое ему передали как раз в 1990-е годы, когда была разруха. Он сохранил для страны великие театры, которые сегодня несут людям самое доброе и вечное, что есть у нас в искусстве и культуре.

Добавим, что голосование будет длиться до 30 ноября. После подсчета всех голосов ВЦИОМ объявит результаты 5 декабря.

ОФИЦИАЛЬНО

«Я голосовала за Туполева»

Секретарь региональной Общественной палаты Лидия ГЕРАСИМОВА:

- Мне, как руководителю Общественной палаты, приятно, что на проект откликнулись самые разные категории людей, самых разных возрастов. Омск проснулся от спящего состояния, встрепенулся и снова захотел быть самым активным, интересным и узнаваемым. Омск прозвучал очень хорошо. Лично я голосовала за Туполева, потому что это действительно великое имя для России, для авиации. Считаю, что назвать аэропорт его именем было бы очень почетно.