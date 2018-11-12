2018-11-12T07:25:10+03:00
Общество

Омичу, который оказался в реанимации Таиланда, все-таки оплатят лечение

Сначала его случай признали нестраховым, а мужчину могли не выпустить на родину из-за большого долга перед клиникой
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «ВКонтакте»Фото: «ВКонтакте»Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Напомним, в страшной ситуации оказался наш земляк Вячеслав Подголов, который вместе со своей девушкой Ксенией Николаенко отправился в романтическое путешествие в Таиланд. В чужой стране молодому мужчине внезапно стало плохо. Ксения вместе с соседями по отелю отвезла жениха в больницу. Там ему диагностировали воспаление поджелудочной железы. Омичу стало еще хуже, его отправили в реанимацию и подключили в аппарату искусственного дыхания. Сутки лечения в местной клиники обходятся примерно в 50 тысяч рублей. Провести там Вячеславу предстоит еще, как минимум, две недели. Транспортировать его домой сейчас нельзя. А после лечения мужчину могли и не выпустить на родину из-за большого долга перед больницей.

Фото: «ВКонтакте» Фото: Личный архив

Фото: «ВКонтакте»Фото: Личный архив

По словам Ксении, компания, с которой они заключали договор о компенсации, сначала отказалась выплачивать деньги, заявив, что случай нестраховой. Но в итоге, родным Вячеслава удалось доказать, что заболевание, с которым он попал в реанимацию - не хроническое, а острое.

- Огромное человеческое спасибо всем откликнувшемся! Наш случай признали страховым и компания покроет все расходы госпиталя, в связи с этим я прекращаю денежные сборы, - рассказывает Ксения. - Славе уже лучше, но он пока еще находится в реанимации. Впереди его ждет долгое лечение на родине.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Омске на Левом берегу иномарка насмерть сбила пешехода
В Омской области мужчина убил брата, звавшего его домой
В Омские автобусы снова возвращаются контролеры
В центре Омска улицу затопило водой
Житель Омска спас обессилевшую выпь
В США отпустили задержанного ФБР журналиста Малькевича
Мошенник из Омска обманывал людей со всей страны
Соцсети: Омичи ищут свидетелей аварии, в которой КамАЗ сбил школьницу
Омичи собирают деньги для спасенных лебедей
В Омске сотрудник Росгвардии спас ребенка на пожаре
В Омской ИК-3 один заключенный ударил другого заточкой
В Омске иномарка повисла на ограждении моста
Омича, попавшего в реанимацию в Таиланде, могут не выпустить на родину
В центре Омска легковушка въехала в грейдер, чистивший снег на дороге
Омичи снова жалуются на запах газа
Порядок внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах
В Омской области изменятся требования к строительству индивидуальных жилых домов и садовых домиков
Нотариусы будут по-новому подавать документы в орган регистрации прав
Средняя зарплата омичей в 2019 году будет больше 40 тысяч
«Авангард» обменял вратаря Мурыгина на молодого нападающиего из «Амура»