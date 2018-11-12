Омичу, который оказался в реанимации Таиланда, все-таки оплатят лечение

Напомним, в страшной ситуации оказался наш земляк Вячеслав Подголов, который вместе со своей девушкой Ксенией Николаенко отправился в романтическое путешествие в Таиланд. В чужой стране молодому мужчине внезапно стало плохо. Ксения вместе с соседями по отелю отвезла жениха в больницу. Там ему диагностировали воспаление поджелудочной железы. Омичу стало еще хуже, его отправили в реанимацию и подключили в аппарату искусственного дыхания. Сутки лечения в местной клиники обходятся примерно в 50 тысяч рублей. Провести там Вячеславу предстоит еще, как минимум, две недели. Транспортировать его домой сейчас нельзя. А после лечения мужчину могли и не выпустить на родину из-за большого долга перед больницей.

Фото: «ВКонтакте»Фото: Личный архив

По словам Ксении, компания, с которой они заключали договор о компенсации, сначала отказалась выплачивать деньги, заявив, что случай нестраховой. Но в итоге, родным Вячеслава удалось доказать, что заболевание, с которым он попал в реанимацию - не хроническое, а острое.

- Огромное человеческое спасибо всем откликнувшемся! Наш случай признали страховым и компания покроет все расходы госпиталя, в связи с этим я прекращаю денежные сборы, - рассказывает Ксения. - Славе уже лучше, но он пока еще находится в реанимации. Впереди его ждет долгое лечение на родине.