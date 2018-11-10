Под Омском спасли замерзавших лебедей

Счастливо закончилась история с семейством лебедей, оставшихся на замерзшем пруду под Омском. Напомним, тревогу забила омичка Анна Ильевич. Сначала неравнодушной женщине показалось, что пернатые вмерзли в лед. Зоозащитники обзвонили все возможные ведомства, но в первый раз в помощи везде отказали. Вскоре в минприроды прокомментировали ситуацию. Заявили, что лебеди могут свободно передвигаться по льду и довольно резво скрылись от приехавших их спасать сотрудников.

- Лебеди задержались, потому что их особенностью является то, что они достаточно поздно улетают на зимовку в теплые края. Так, массовый отлет происходит в конце октября - начале ноября, в зависимости от интенсивности холодов, - рассказали в ведомстве. - Стоит отметить, что лебединый пух - один из самых теплых в мире. Поэтому жителям не стоит беспокоиться о том, что лебеди замерзнут. Участок взят под особую охрану. Инспектор будет вести тщательное и ежедневное наблюдение за лебедями.

В таком плачевном состоянии благородные птицы были еще накануне.

- Но когда подключились СМИ, то все выехали на место. Первыми прибыли минприроды, но установили, что птицам ничего не угрожает. Морозы под -30, видимо, нормальная температура для этой птицы, - эмоционально рассказывает зоозащитница. - Тем временем, даже непрофессионалы видели, что у одной птицы повреждено крыло. Они заявили, что лед на водоеме еще тонкий и птиц спасать они не будут, но пообещали держать ситуацию на контроле. После их отъезда группа молодых людей вышла на лед - за что огромное им спасибо - и странно, но птиц, которые «улетели» от минприроды, ребята достаточно быстро поймали.

Но этим дело не закончилось. Спасители не сразу смогли поделить спасенных лебедей. Сначала семью этих благородных птиц разделили: родителей отправили на страусиную ферму, птенцов - на лечение на базу отдыха, где нашелся ветеринар. Но зоозащитники, испугавшсь, что малышей передадут в контактный зоопарк, забрали их себе.

Также зоозащитники выложили видео с одним из спасенных лебедей. На записи видно, что птица ведет себя очень спокойно и, наверное, даже понимает, что ей пытаются помочь.

Сейчас все пернатые находятся в безопасности, их уже осмотрели специалисты. Пока опасение вызывает состояние только одного из птенцов, из-за которого лебединая семья и не улетала в теплые края. У маленького лебедя сломано крыло и он сильно истощен.

В первый раз пернатые от своих спасителей довольно проворно сбежали. Фото: региональное минприроды

Птицы даже не пытались сопротивляться своим спасителям. Фото: Ольга Николаева

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