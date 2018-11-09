2018-11-09T12:35:38+03:00
Общество

В общественной палате обсудили, как уберечь молодежь от экстремизма и терроризма

Важно, чтобы следить за психологической атмосферой в детских коллективах и индивидуальным состоянием каждого ребенка
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Члены общественной палаты обсуждали как противостоять экстремизму и терроризму в молодежной среде.Члены общественной палаты обсуждали как противостоять экстремизму и терроризму в молодежной среде.
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Круглый стол «Риски проявления экстремизма и терроризма в молодежной среде, меры по предупреждению» прошел в Общественной палате Омской области 8 ноября. Сотрудники Минздрава, Министерства образования Омской области, представители силовых ведомств – Росгвардии и УВМД – и конечно же работники образовательных учреждений нашего региона обсуждали, что стало причиной недавней трагедии в Керчи, когда студент местного колледжа устроил бойню и погибли люди. Анализ трагедии дает многое. В первую очередь понимание, что подобные теракты совершают молодые люди, со сложными психологическим проблемами, которые чувствуют себя изгоями в коллективе и подвергаются травле со стороны однокурсников и давлению взрослых. Кроме того, свою лепту вносит и плохо налаженная система безопасности, когда в образовательных учреждениях отсутствует тревожная кнопка, а вместо профессионалов – сотрудников ЧОП – на вахте сидит бабушка-вахтер и не может должным образом среагировать на действия вооруженного человека.

Но главное в предупреждении подобных трагедий – это все-таки психологическая сторона вопроса, квалифицированная работа педагогов и социальных психологов.

- Прозвучали дельные предложения по охране образовательных учреждений, но никакие охранные системы и барьеры не спасут ситуацию, если не налажена индивидуальная работа с детьми, - подводя итоги встречи сказал заместитель секретаря Общественной палаты Омской области Игорь Боровский. -

- Такая работа в Омской области ведется и на заседании прозвучал пример того, как она организована в Медицинском колледже, когда психологическое тестирование и помощь начинается еще у абитуриентов и продолжается в течение всего процесса обучения. Эта работа должна проводиться в каждой образовательной организации специалистами, которые могут определить как общую ситуацию в коллективе, так и выделить детей, нуждающихся в особом внимании. Сейчас, в эпоху глобализации и Интернета, нужны новые подходы в работе с детьми. Педагоги и психологи должны отслеживать активность детей и подростков в социальных сетях и говорить с ними на одном языке.

Память погибших в Керчи почтили минутой молчания

Память погибших в Керчи почтили минутой молчания

Эта же мысль прозвучала не так давно и у губернатора Омской области Александра Буркова:

- Надо не забывать, что без воспитания детей и без контроля за детьми эта проблема не решится одними охранными методами. Нужно отслеживать состояние детей, провести работу с руководителями всех образовательных учреждений, чтобы за детьми следили и, если есть какие-то отклонения, оперативно работали вне зависимости от того, у кого какие родители.

Так или иначе, но участники круглого стола сошлись во мнении, что проблема очень серьезная и это понимают все. Только грамотный, индивидуальный подход к каждому ребенку со стороны педагогов и психологов способен уберечь детей от беды.

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