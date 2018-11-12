«Мурашки, когда думаю, что чувствует Катя»: Под Омском женщина на пожаре потеряла двоих детей и мужа

Самое страшное, что может случиться с матерью, пришлось пережить 38-летней жительнице поселка Октябрьский Екатерине Дубровиной. На ее глазах погибли двое ее детей и любимый муж. Пока обезумевшая от ужаса женщина металась на улице, ее близкие оказались заживо погребены в их полыхавшем доме.

Первым пожар заметил глава семейства Вадим Калашницын, который проснулся во втором часу ночи от яркого света. Мужчина обомлел, когда открыл дверь в коридор - из кочегарки, расположенной на веранде, уже полыхало зарево. Вадим только сумел разбудить свою супругу и вытолкнуть ее из окна на улицу. Потом, растерявшись, открыл входную дверь... Уже потом спасатели объяснят - делать этого было категорически нельзя. От притока свежего воздуха, пламя лавиной понеслось по всей постройке, до комнаты родителей. Трое ребятишек, мирно спавших в зале, оказались отрезанными огненной стеной от отца. Практически не думая, их папа кинулся через пламя и, закрыв собой, смог пронести среднего сына Сашу. Передав его в окно маме, кинулся обратно к оставшимся детям. Но, сделав несколько шагов, мужчина потерял сознание.

- Даже мы, соседи, стояли на улице и свежего воздуха не чувствовали, вся улица была затянута черным дымом. До сих пор не могу забыть этот запах, - рассказывает подруга Екатерины Фатия Кремнева. - У них на потолке были пластиковые панели, которые при горении давали едкий, ядовитый запах. Там одного вдоха было достаточно, чтобы отравиться. Приехавшие на место пожарные не сразу смогли зайти внутрь. Им какое-то время понадобилось, чтобы надеть маски. Без них находиться внутри было невозможно.

К сожалению, для отца и двоих его мальчиков - Димы и Сережи - несколько вдохов, сделанных в горящем доме, оказались смертельными. Когда их все-таки смогли вынести на улицу, они уже не подавали признаков жизни. Спасти их не получилось.

- Сейчас Катя едет забирать из морга детей и мужа. Она на успокоилельных, мы рядом. Но у меня мурашки по коже, когда думаю о том, что сейчас чувствует, - говорит Фатия. - Они со спасенным сыном пока живут у ее матери. В сгоревшем доме вчера работали криминалисты. Они собрали материалы на исследование.

Трагедию, случившуюся с их соседями, сейчас остро переживают практически все их односельчане. Люди пытаются помочь - хотя бы материально. Помощь Екатерине действительно необходима.

- Мы до сих пор в шоке от случившегося. Семья многодетная, оба родителя работящие. Детки - 7-классник Дима, 4-классник Саша и совсем еще малыш Сережа перешел во второй класс. В школе они на хорошем счету, воспитанные, замечательные ребятишки. Как такое могло произойти?! Мы к их маме даже не знаем, как подойти, - объяснили «Комсомолке» в поселковой администрации. - Собрали какие-то деньги. Но представьте, что такое в наше время похоронить троих людей? Также у Екатерины и ее ребенка сгорели все вещи, нужны строительные материалы.

Узнать подробнее, чем помочь семье, можно у Фатии Кремневой по т. 8-908-790-85-26.