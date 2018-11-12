5 невероятных детских книг, которые помогут родителям увлечь детей чтением

Секрет прост - предлагать хорошие книги, которые его по-настоящему увлекут. Читать вместе с ним. Не ограничивать школьной программой и развивающими пособиями. Ведь книга – это не только источник знаний, но и прекрасный способ хорошо провести время, пережить невероятные приключения, побывать в далеких странах и волшебных мирах. Иногда достаточно одного такого издания, которое поразит воображение – и ребенок станет заядлым читателем на всю жизнь. Сеть книжных магазинов «Читай-город» предлагает замечательные детские книги, от которых невозможно оторваться.

Джессика Таунсенд «Невермур»

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1030056/

Морриган Кроу – очень необычная девочка. В раннем возрасте она узнала, что проклята и должна исчезнуть в свой одиннадцатый день рождения, ровно в полночь. Горожане искренне считают, что во всех их бедах и несчастьях виновата именно она.

Чтобы избежать проклятия и остаться в живых, ей надо пройти через опасные испытания и присоединиться к таинственной Вундерколлегии. Сможет ли Морриган преодолеть все превратности судьбы и познать себя?

«Чернильное сердце»

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/297473/

Папа 12-летней Мэгги – книжный переплётчик. Они уже девять лет живут вдвоём и обожают чтение. Раньше Мортимер читал дочери вслух, но после загадочного исчезновения матери девочки почему-то перестал это делать. Однажды к ним в дом врывается таинственный пугающий незнакомец и просит отца Мэгги отдать ему некую книгу. Отец и дочь пускаются в бега, ведь, как оказалось, Мортимер обладает удивительным даром – герои книг, которые он читает вслух, оживают. Но не всё так просто: в ответ реальный человек должен занять место героя в книге. Отец и дочь оказываются в мире той самой таинственной книги – «Чернильное сердце». Смогут ли они выбраться из неё в реальный мир?

Джеральд Даррелл «Летающий дом»

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1041470/

Фантастическая, увлекательная и познавательная история о невероятном кругосветном путешествии на летающем доме. Двое мальчишек и их сестра Эмма вместе с дедушкой Ланселотом отправляются на поиски дядюшки Персиваля, который уехал в Африку смотреть на слонов. Но путь окажется непростым: вслед за Персивалем храбрые путешественники совершат высадки не только в Южной Африке, но и в Австралии, в Канаде и Северной Америке, на Северном Полюсе и в Бразилии. И, конечно, они познакомятся (и даже смогут поговорить!) с самыми удивительными обитателями этих мест - крокодилами и пингвинами, верблюдами и китами-убийцами, коалами, бобрами, диковинными бабочками и многими другими.

Мэри Стюарт «Людо и звездный конь»

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1082693/

Мальчик Людо живет в горной деревушке. Больше всего на свете он любит ухаживать за своим старым конем по имени Ренти, но однажды зимним вечером конь исчезает. Мальчик отправляется на поиски и... попадает в волшебную пещеру. Оказывается, его старый друг Ренти - на самом деле звездный конь, который должен следовать за солнечной колесницей. Теперь выбор за Людо: вернуться домой или сопровождать своего друга в путешествии по чудесной звездной стране.

Татьяна Русакова «Закрытый клуб «вход только для своих»

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1086483/

Сыщик Пит - любознательный мальчик, которому к его восьми годам уже приходится работать, чтобы помочь своей семье. Но работа ему нравится: она несложная, можно жить в старом особняке, а ещё она позволяет ему заниматься любимым делом - вести детективное наблюдение! Мишенью юного сыщика становятся пятеро богатых джентльменов, посещающих закрытый клуб, где работает Питер. Безобидная забава неожиданно перерастает в настоящее расследование, когда при необъяснимых обстоятельствах пропадает один из уважаемых господ. Пять подозреваемых. Золотые запонки в качестве улики. И несколько таинственных наблюдений восьмилетнего мальчика.

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