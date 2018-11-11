В Омской области при пожаре погибли отец и двое детей

Трагедия разыгралась в ночь на воскресенье в Омской области. В одном из частных домов поселка Октябрьский Тюкалинского района ночью начался пожар.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, огонь вспыхнул в кочегарке, пристроенной к жилищу. Через нее же и лежал выход из здания на улицу. От дыма ночью проснулся глава семейства. Мужчина начал будить своих родных - жену и троих ребятишек. Параллельно он пытался своими силами потушить огонь, который отрезал пути выхода людям. Мать смогла самостоятельно выйти через окно - она спасла 10-летнего сына. Однако избежать трагедии не удалось.

Мужчина понял, что выйти из дома не сможет и тогда попытался спасти детей, находившихся в другой комнате. Однако из-за едкого дыма и сильного огня вытащить из пожара ребятишек омич не смог. Он и мальчики 9 и 13 лет погибли - скорее всего, они просто задохнулись.

- У женщины нет травм. 10-летний сын получил лишь ожог кисти, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный электронагревательный прибор, - уточнили подробности случившегося в следственном комитете по Омской области.

Сейчас силовики проводят проверку по факту возникновения пожара. Следователи опрашивают соседей и свидетелей.