2018-11-11T07:37:13+03:00
Происшествия

В Омской области при пожаре погибли отец и двое детей

Мать успела спасти третьего ребенка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области в доме заживо сгорел мужчина с двумя детьмиВ Омской области в доме заживо сгорел мужчина с двумя детьмиФото: vk.com
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Трагедия разыгралась в ночь на воскресенье в Омской области. В одном из частных домов поселка Октябрьский Тюкалинского района ночью начался пожар.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, огонь вспыхнул в кочегарке, пристроенной к жилищу. Через нее же и лежал выход из здания на улицу. От дыма ночью проснулся глава семейства. Мужчина начал будить своих родных - жену и троих ребятишек. Параллельно он пытался своими силами потушить огонь, который отрезал пути выхода людям. Мать смогла самостоятельно выйти через окно - она спасла 10-летнего сына. Однако избежать трагедии не удалось.

Мужчина понял, что выйти из дома не сможет и тогда попытался спасти детей, находившихся в другой комнате. Однако из-за едкого дыма и сильного огня вытащить из пожара ребятишек омич не смог. Он и мальчики 9 и 13 лет погибли - скорее всего, они просто задохнулись.

- У женщины нет травм. 10-летний сын получил лишь ожог кисти, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный электронагревательный прибор, - уточнили подробности случившегося в следственном комитете по Омской области.

Сейчас силовики проводят проверку по факту возникновения пожара. Следователи опрашивают соседей и свидетелей.

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