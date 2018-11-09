«Перед спячкой наши мишки стали вдвое больше»: Сотрудники Большереченского зоопарка помогают косолапым заснуть

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-09T09:53:17+03:00

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В Омской области осень была теплой и солнечной, холода наступили по сибирским меркам поздно - настоящие морозы ударили только сегодня, 9 ноября. Отразилась погодаи на состоянии обитетелей Большереченского зоопарка. Например, большинство из живущих там медведей еще на днях были бодрыми и радостно резвились в своих вольерах. С приближением зимы они стали сонными. Тем не менее, на боковую отправилась пока только одна гималайская медведица Кроха.

Кроха - самая пунктуальная из собратьев, спит по расписанию. Фото: Наталья Болотова

Кроха уже видит свои сны. Фото: Наталья Болотова

- Она у нас, вообще, соня, - рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - Кроха раньше всех впадает в спячку и просыпается позже всех. Чтобы медведям было проще заснуть, уже с сентября их переводим на усиленное питание. Сейчас они уже вдвое крупнее по сравнению с их обычными размерами. Когда мишки запасаются достаточным количеством жирка, становятся сонными и неповоротливыми. Сегодня вот гималайские медведи Фома и Кузя и бурая медведица Маша с утра еще вышли поесть, потом забрались в свои домики и больше оттуда уже не выходят.

В зоопарке надеются, что в эту зиму, наконец, заснет и медведица-подросток Соня, которая никак не хочет соответствовать своему имени. Напомним, в прошлом году ее спас сельчанин. Мужчина подобрал в лесу медвежонка и привед в зоопарк. Из-за того, что Сонину мать, скорее всего, убили, малышку просто никто не научил, что зимой нужно спать и в прошлом году она бодрствовала. Сотрудники зоопарка опасаются, что в дальнейшем такая бессонница может отразиться на здоровье животного и с надеждой следят за каждым ее шагом.

Бурый мишка Фома после завтрака решил не выходить из берлоги. Фото: Наталья Болотова

Соня еще полна сил и бодрости, но уже с интересом изучила берлогу. Фото: Наталья Болотова

- Она у нас хулиганистая, еще накануне вовсю играла, - продолжает Наталья Болотова. - А сегодня уже стала медлительнее. С интересом проверила приготовленный для нее домик. Зашла внутрь, осмотрелась, подгребла сена. Надеемся, что природа все-таки возьмет свое и Соня отправится в спячку.

Также тревогу вызывает в зоопарке еще одна косолапая обитательница. 16-летнюю Дашу в августе привезли из Ижевского зоопарка. Но заслуженная пенсия дается бывшей артистке нелегко. В цирке впадать в спячку ей не разрешали. Сейчас она просто не может поверить своему счастью и пока бродит по вольеру. Научится ли она спать, как положено любому уважающему себя медведю, пока не понятно.