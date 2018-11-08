«Уже после всего она отмечала с нами Новый год»: Друг омича, выстрелившего в лицо однокурснице, не понимает, почему они судятся

СЕГОДНЯ 20:37 2018-11-08T20:55:51+03:00

По его словам, они все трое до сих пор друзья

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Новое судебное заседание выдалось для 24-летней омички Софьи Царевой (фамилия изменена) особенно сложным. Девушке в сотый раз за этот год пришлось воспроизводить картину случившегося в тот страшный день 7 октября 2017 года, когда лучший друг Сергей Федоров (фамилия изменена) выстрелил ей в лицо.

Потерпевшая снова рассказывала, что произошло поздно вечером в квартире у бывшего однокурсника. С Федоровым они начинали учиться вместе в медуниверситете, но того отчислили за неуспеваемость и парень поступил уже в ветеринарный институт, который окончил год назад.

- Он взял в руки ружье, я шла по коридору, но почувствовала это. Обернулась. Он прицелился, как это делают стрелки, и, видимо, случайно выстрелил, - вспоминает Софья. - Потом начал в испуге прыгать вокруг меня. Принес что-то замороженное приложить к ране. Я потряла много крови, из-за этого мне стало холодно. Помню, что он кутал меня в одеяло и не сразу сообразил вызвать «скорую». Сунул мне ружье в руку и говорит: «Скажи, что это ты». Почти сразу после этого зашли медики. Спросили, кто это сделал. Сказала: «Сама». Я, конечно, была очень разочарована в Сергее, но мне тогда было не до того. В больнице придумала все то, что просил Федоров. У меня было очень тяжелое состояние, и мне было все равно тогда. Потом на следствии я также не стала отказываться от этой версии. Боялась, что если поссорюсь с его родителями, они не станут оплачивать лечение. Ведь по закону они мне ничего не должны.

Впрочем, правда открылась почти сразу. Эксперты-баллисты с точностью установили, что стрелял в Софью другой человек. Заслушали и другие свидетельские показания.

- Когда мы прибыли на место, молодая девушка находилась в шоковом состоянии, - это уже слова фельдшера «скорой», который первым пришел на помощь раненой. - У нее отсутствовала щека, все лицо было в крови. Несмотря на то, что у нее не было левой части лица, она не чувствовала боли. Находившийся в квартире молодой человек проявлял беспокойство и всячески пытался помочь.

Бывший однокурсник Сергея говорит, что тот не был агрессивным, даже когда выпивал.Фото: Анна МИКУЛА

Также выслушали близкого друга Федорова - Билялова, с которым они познакомились шесть лет назад на первом курсе ветинститута.

- Серега добрый, спокойный человек. Не припомню, чтобы мы с ним когда-нибудь поссорились. Я видел его и пьяным, но даже в таком состоянии другу агрессия не свойственна. Он увлекается музыкой и спортом. Рассказывал, что как-то ездил на охоту. Но мне эта тема была не особо интересна, - рассказывает Билялов. - Года три назад он познакомил меня с Соней. Она тоже добрая и заботливая. Насколько мне известно, никаких конфликтов между ними не было.

- Какие у них были отношения - дружеские или как парня с девушкой? - уточнил гособвинитель Егор Чуянов.

- Я бы так сказал - близко-дружеские отношения. Мы часто все втроем встречались в общих компаниях. Но по окончании вуза я начал работать и общаться стали реже.

- Он вам рассказал о случившемся с Царевой? - спросил прокурор.

- Серега обмолвился, что произошла такая ситуация. Через какое-то время. Но уже после этого они с Соней общались. Я их раза два вместе видел. Например, прошлый Новый год она отмечала с нами. Мне кажется они и сейчас в дружеских отношениях.

Соседка Федорова рассказала, что никогда не слышала скандалов в его квартире.Фото: Анна МИКУЛА

После этого опросили соседку Федорова по подъезду. Пожилая дама по фамилии Борисова тоже характеризует парня с положительной стороны. И даже на суде то и дело поглядывает на него с улыбкой.

- Конечно, шумели они иногда - молодежь, - рассказывает пенсионерка. - У него квартира прямо надо мной. Играли музыку громко и пели (у Федорова своя группа. - Прим. авт.). И девочки приходили, слышала голоса. Но никакой ругани или скандалов никогда не было. Просила его я, правда, тише играть. Он доброжелательно реагировал. Пообещает: «Ладно, будем тише» - и снова шумят (Улыбается). А уже про выстрелы про эти я ничего не слышала...

Тем временем, адвокат потерпевшей Юлия Бородихина представила суду доказательства, что ДОСААФ, где Федоров, по его словам, проходил обучение, необходимое для выдачи разрешения на оружие, такую услугу не предоставляет. Защитница поставила под сомнение законность выданного 24-летнему омичу документа, по которому он купил злополучное ружье. Сам Сергей, кстати, так и не смог предоставить это разрешение. Теперь суд будет запрашивать его у Росгвардии.